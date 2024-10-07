Чи маємо ми знати "План перемоги" Зеленського?
Суверенне право народу в демократичних режимах — знати плани влади, яку він привів до керівництва державою
Коли західні партнери знають "План перемоги" – це означає, що і кремль його знає. Штатна резидентура вже все доповіла.
В умовах тяглої інформаційної кампанії з формування суспільної думки щодо можливих меж компромісів для досягнення миру, вкрай важливо розставити всі крапки над "і".
Сказати "маячня" – це добре, записати чергове відеозвернення – ще краще. Але це не перебʼє інформаційну хвилю про територіальні компроміси, яку формують колонки в західних медіа…
Єдиний спосіб зупинити інформаційну хвилю, яка почала формувати 9-й вал, — опублікувати "План перемоги".
Це зле, коли всі сторони знають "План перемоги" України, але він невідомий самим її громадянам. Хоча це зле лише в умовах демократичного режиму правління…
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