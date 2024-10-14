Складывается очень интересная ситуация, когда инфляция ускоряется, у банков есть планы по финансированию дефицита бюджета, а ставки по депозитам продолжают снижаться. Неужели не нужна гривня?

На самом деле тенденцию можно интерпретировать как достаточность гривни в банковской системе, более того, она продолжает и дальше поступать, в то время как кредитование не столь активно (хотя увеличивается), а значит, можно снижать ставки. Или есть перетоки длинных депозитов на более короткие сроки, что отражается в снижении средней ставки.

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