Складывается очень интересная ситуация, когда инфляция ускоряется, у банков есть планы по финансированию дефицита бюджета, а ставки по депозитам продолжают снижаться. Неужели не нужна гривня?

На самом деле тенденцию можно интерпретировать как достаточность гривни в банковской системе, более того, она продолжает и дальше поступать, в то время как кредитование не столь активно (хотя увеличивается), а значит, можно снижать ставки. Или есть перетоки длинных депозитов на более короткие сроки, что отражается в снижении средней ставки.