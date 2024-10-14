Складається дуже цікава ситуація, коли інфляція пришвидшується, банки мають плани фінансування дефіциту бюджету, а ставки за депозитами продовжують знижуватися. Невже не потрібна гривня?

Насправді тенденцію можна інтерпретувати як достатність гривні в банківській системі, щобільше, вона продовжує й далі надходити, тоді як кредитування не таке активне (хоча збільшується), а отже, можна знижувати ставки. Або є перетоки довгих депозитів на коротший термін, що позначається на знижені середньої ставки.