Разведка, корректировка артиллерийского огня, непосредственное огневое поражение живой силы и техники, спасательные миссии – фактически беспилотники задействованы во всех видах военных операций.

Наибольшую масштабируемость приобрело применение дешевых FPV-дронов – без преувеличения именно они коренным образом изменили тактику боев мотострелковых подразделений. Это одинаково справедливо для наступления и обороны.

Такие беспилотники стоимостью 300-400 долларов в умелых руках пилотов способны творить настоящие чудеса: преследовать и поражать транспортные средства и бронетехнику, уничтожать вражеских солдат отдельно или группами, залетать в здания или окопы, находить и обезвреживать замаскированные пушки и огневые точки и прочее.

Также важно отметить психологический эффект. Артиллерийские и минометные обстрелы происходят волнами в течение ограниченного времени. А атака дрона может произойти в любой момент, а оператор в режиме реального времени корректирует его траекторию. Как результат – враг постоянно в ожидании удара, что существенно уменьшает его боеспособность.

Однако ударные FPV-дроны сами по себе не могут заменить другие средства огневого поражения. Синергия происходит, когда беспилотники работают в связке с другими типами вооружения – прежде всего с артиллерией и минометами.

РЭБ: без школ не обойтись

Количество FPV-дронов растет с обеих сторон фронта, поэтому перед украинскими военными естественно возникла задача эффективного противодействия беспилотникам средствами радиоэлектронной борьбы. В 2024 году различные системы РЭБ стали такими же привычными в использовании, как в прошлом году это произошло с дешевыми ударными беспилотниками.

Так называемые окопные РЭБ (системы малого радиуса действия), направленные на защиту отдельных позиций или техники, перешли в разряд оборудования mast have чуть ли не для всех подразделений ВСУ.

По сравнению с FPV-дронами, любая система РЕБ априори дороже и сложнее в использовании. Эффективность РЭБ напрямую зависит от правильности настроек и квалификации оператора. В дополнение к многочисленным школам пилотов дронов возникла настоятельная потребность в аналогичных школах, где будут обучать операторов РЭБ. По идее уже в этом году в Украине заработают несколько таких заведений – независимых или под патронажем производителей РЭБ.

Ждать ли гонки вооружений

Несмотря на рост применения на российско-украинской войне различных РЭБ,