Розвідка, корегування артилерійського вогню, безпосереднє вогневе ураження живої сили та техніки, рятувальні місії – фактично, безпілотники задіяні у всіх видах військових операцій.

Найбільшої масштабованості набуло застосування дешевих FPV-дронів – без перебільшення саме вони докорінно змінили тактику боїв мотострілецьких підрозділів. Це однаково справедливо для наступу й оборони.

Такі безпілотники вартістю 300-400 доларів в здібних руках пілотів здатні творити справжні дива: переслідувати та уражати транспортні засоби і бронетехніку, знищувати ворожих солдатів окремо або групами, залітати в будівлі або окопи, знаходити і знешкоджувати замасковані гармати та вогневі точки тощо.

Також важливо зазначити психологічний ефект. Артилерійські та мінометні обстріли відбуваються хвилями протягом обмеженого часу. Натомість атака дрона може статися у будь-який момент, а оператор у режимі реального часу корегує його траєкторію. Як результат – ворог постійно в очікуванні удару, що суттєво зменшує його боєздатність.

Втім, ударні FPV-дрони самі собою не можуть замінити інші засоби вогневого ураження. Синергія відбувається, коли безпілотники працюють у зв’язці з іншими типами озброєння – насамперед, з артилерією та мінометами.

РЕБ: без шкіл не обійтися

Кількість FPV-дронів зростає по обидва боки фронту, тому перед українськими військовими природно постало завдання ефективної протидії безпілотникам засобами радіоелектронної боротьби. У 2024 році різноманітні системи РЕБ стали такими ж звичними у використанні, як минулого року це сталося з дешевими ударними безпілотниками.

Так звані "окопні" РЕБ (системи малого радіуса дії), спрямовані на захист окремих позицій або техніки, перейшли у розряд обладнання must have мало не для всіх підрозділів ЗСУ.

У порівнянні з FPV-дронами, будь-яка система РЕБ апріорі дорожча та складніша у використанні. Ефективність РЕБ напряму залежить від правильності налаштувань та кваліфікації оператора. Відтак на додаток до численних шкіл пілотів дронів постала нагальна потреба в аналогічних школах, де навчатимуть операторів РЕБ. Вірогідно, вже цього року в Україні запрацюють декілька таких закладів – незалежних або під патронажем виробників РЕБ.

Чи чекати на гонку озброєнь

Попри зростання застосування на російсько-українській війні різноманітних РЕБ,