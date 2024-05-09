Конструкцией "Великая отечественная война" в сознании и памяти вытирали два факта

1. Война началась не в 1941-м, а в 1939 году, и это была не война "советского народа", а мировая война, в которой между августом 1939-го и июнем 1941-го СССР был союзником Третьего рейха и в согласии с нацистами совершал агрессию, пиком которой было нападение на Финляндию.

2. СССР не был способен вести войну без помощи союзников — материальной и военной — на других фронтах, хотя в сознании "советского народа", а теперь – россиян целенаправленно стремятся укоренить мнение, что только СССР был "страной-победителем", а другие "где-то там помогали".

Именно поэтому вполне верно окончательно отвергнуть советские нарративы "девятава мая", "Великой отечественной войны 41-45 гадоф" и другой кремлевский хлам.

И уважать героев и жертв Второй мировой войны без советской идеологической ржавчины именно тогда, когда их уважают союзники – 8 мая.

Вечная память жертвам Второй мировой войны и вечная слава настоящим героям борьбы с нацизмом!

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