Конструкцією "Велика вітчизняна війна" в свідомості та памʼяті витирали два факти

1. Війна розпочалася не в 1941-му, а в 1939 році, і це була не війна "савєцкава народа", а світова війна, в якій між серпнем 1939-го і червнем 1941-го СРСР був союзником Третього рейху та у згоді з нацистами чинив агресію, піком якої був напад на Фінляндію.

2. СРСР не був здатен вести війну без допомоги союзників — матеріальної та військової — на інших фронтах, хоча у свідомості "савєцкава народа", а тепер – росіян цілеспрямовано прагнуть вкорінити думку, що лише СРСР був "країною-переможцем", а інші "десь там допомагали".

Саме тому цілком вірно остаточно відкинути радянські наративи "дєвятава мая", "Вєлікай атєчєственнай вайни 41-45 гадоф" та іншій кремлівський мотлох.

І шанувати героїв та жертв Другої світової війни без радянської ідеологічної іржі саме тоді, коли їх шанують союзники – 8 травня.

Вічна памʼять жертвам Другої світової війни та вічна слава справжнім героям боротьби з нацизмом!

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net