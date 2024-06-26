Эффект Пигмалиона – это психологический феномен, который доказывает – вера в человека или его способности превращается в реальный успех

Своего рода это самогипноз: сначала другие верят в меня, потом в себя начинаю верить я, и в результате – преуспеваю.

По этой теме есть несколько ярких экспериментов. Вот один из них. Группу студентов колледжа, не знакомых между собой, разбили на пары. Позже одному человеку из пары тайно говорили, что он нравится/симпатизирует партнеру. В то же время, другим сообщили обратное, что они неприятны для партнера. Затем всем участникам эксперимента предложили встретиться и пообщаться вживую. В результате, те, кто был уверен, что нравится другому, вели себя свободно, душевно, проявляли искреннюю заинтересованность в разговоре. Те же, кто был убежден, что неприятен партнеру, вели себя скованно и замкнуто.

Другими словами, еще до начала встречи люди "вылепили" себе образ партнера, который им навязали в условиях эксперимента. И позже, во время личной встречи, подтасовывали поведение или действия другого человека под этот образ.

Эффект Пигмалиона присутствует и в рабочей жизни и проявляется в повышенных ожиданиях к сотрудникам, убеждении в их способности работать на высоком уровне. То есть, если руководитель верит в то, что его коллеги будут выполнять хорошо все задачи и будут достигать поставленных целей – он тем самым поощряет их к этому.

Аналогично, низкие ожидания приводят к снижению результативности работы. Этот феномен тоже имеет свое название – эффект Голема. Ожидая низкой производительности от определенного работника, руководитель вызывает у него такое поведение.

Эффект Голема много исследовали в образовательной сфере и на рабочих местах. К примеру, в эксперименте Шранка студентам Академии ВМФ США перед тестами выдали вымышленные плохие характеристики. В дальнейшем студенты с таким описанием показывали худшие результаты, чем другие.

Позже Макнатт выполнил метаанализ исследований и пришел к выводу, что эффекты Голема и Пигмалиона сохраняются на рабочем месте на таком же уровне, как и в общеобразовательных учреждениях. Сотрудники, о которых руководители высказывались плохо, в результате показывали худшие результаты в работе. И наоборот, работники, которыми восхищались, даже искусственно, опережали других коллег. Исследования показывают, что эффект Голема влияет на работу целых организаций, а не только руководителей и их подчиненных.

Поддерживать и побуждать к хорошим результатам, выражать веру в коллег можно не только словами. Исследователи эффекта Пигмалиона считают, что для "излучения" уверенности в работниках достаточно одного убеждения. Люди будут ловить этот сигнал, проявляющийся в словах, обращениях, визуальном контакте и жестах.

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