Ефект Пігмаліона – це психологічний феномен, який доводить – віра в людину або її здібності перетворюється на реальний успіх

Свого роду це самогіпноз: спочатку інші вірять у мене, потім у себе починаю вірити я, і як результат – досягаю успіху.

На цю тему є кілька яскравих експериментів. Ось один із них. Групу студентів коледжу, не знайомих між собою, розбили на пари. Пізніше одній людині з пари таємно казали, що вона подобається/симпатизує партнерові. Водночас комусь повідомили зворотне, що він неприємний для партнера. Потім усім учасникам експерименту запропонували зустрітися та поспілкуватися наживо. Як результат, ті, хто був упевнений, що подобається іншому, поводилися вільно, душевно, виявляли щиру зацікавленість до розмови. Ті ж, хто був переконаний, що неприємний партнерові, поводилися скуто і замкнено.

Іншими словами, ще до початку зустрічі люди "виліпили" для себе образ партнера, який їм нав'язали в умовах експерименту. І пізніше, під час особистої зустрічі, підтасували поведінку чи дії іншої людини під цей образ.

Ефект Пігмаліона має місце і в робочому житті та проявляється у підвищених очікуваннях до співробітників, переконанні у їх спроможності працювати на високому рівні. Тобто якщо керівник вірить у те, що його колеги виконуватимуть добре всі завдання та досягатимуть поставлених цілей – він тим самим заохотить їх до цього.

Аналогічно, низькі очікування призводять до зниження результативності роботи. Цей феномен теж має свою назву – ефект Голема. Очікуючи низьку продуктивність від певного працівника, керівник викликає в нього таку поведінку.

Ефект Голема багато досліджували в освітній сфері й на робочих місцях. Наприклад, в експерименті Шранка студентам Академії ВМФ США перед тестами видали вигадані погані характеристики. Надалі студенти з таким описом показували гірші результати за інших.

Пізніше Макнатт виконав метааналіз досліджень і дійшов висновку, що ефекти Голема і Пігмаліона зберігаються на робочому місці на такому ж рівні, як і в загальноосвітніх установах. Працівники, про яких керівники висловлювалися погано, у результаті показували гірші результати в роботі. І навпаки, робітники, якими захоплювалися, навіть штучно, випереджали інших колег. Дослідження показують, що ефект Голема здатний впливати на роботу цілих організацій, а не лише керівників і їх підлеглих.

Підтримувати та спонукати до гарних результатів, висловлювати віру в колег можна не лише словами. Дослідники ефекту Пігмаліона вважають, що для "випромінювання" упевненості в працівниках достатньо одного переконання. Люди ловитимуть цей сигнал, що проявлятиметься у словах, зверненнях, візуальному контакті й жестах.

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