Если международной помощи не будет – какой у нас должен быть план "Б"?

В случае остановки/замораживания/перебоев финансовой/военной помощи партнеров, какой у нас план "Б"?

Напомню, что вторая мировая война привела США к тому, что госдолг вырос в 3 раза, а доля государства в экономике достигала 70%.

Что должны делать мы?

1. Стратегия и планирование.

Централизованное планирование производства, хранения, логистики вооружения, продовольствия и т.д.

2. Финансирование расходов на армию, социальную жизнь и т.д.

- Внутренние ссуды (военные облигации).

– Эмиссия.

3. Международная закупка военной техники, запчастей, боеприпасов, комплектующих для дронов.

- Золотовалютные запасы.

- Международные ссуды (но кто даст стране со 100% соотношением долга к ВВП и высокими страновыми рисками?).

4. Производство снарядов, патронов.

Загрузка существующих гражданских машиностроительных мощностей.

5. Военная экономика.

- Мобилизация машиностроительных производств в единый центр для организации производства.

- Мобилизация продовольственных предприятий, агрокомпаний, элеваторов.

- Мобилизация автотранспорта грузового, гражданского.

- Общая мобилизация. Кто не в армии – работает на производстве, создавая военную технику или продовольствие.

- Продукты по талонам.

- Автосервисы – работают по ремонту военной техники.

- Частные больницы и медики работают по государственному заказу.

6. Поддержка экспорта.

Помощь всем экспортоориентированным компаниям для увеличения валютной выручки, что крайне необходимо для финансирования импорта военной техники.



Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.