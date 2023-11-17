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Если международной помощи не будет – какой у нас должен быть план "Б"?

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Если международной помощи не будет – какой у нас должен быть план "Б"?

соучредитель Украинского института будущего
17.11.2023, 08:15

Пора уже позаботиться об этом вопросе

В случае остановки/замораживания/перебоев финансовой/военной помощи партнеров, какой у нас план "Б"?

Напомню, что вторая мировая война привела США к тому, что госдолг вырос в 3 раза, а доля государства в экономике достигала 70%.

Что должны делать мы?

1. Стратегия и планирование.

Централизованное планирование производства, хранения, логистики вооружения, продовольствия и т.д.

2. Финансирование расходов на армию, социальную жизнь и т.д.

- Внутренние ссуды (военные облигации).

– Эмиссия.

3. Международная закупка военной техники, запчастей, боеприпасов, комплектующих для дронов.

- Золотовалютные запасы.

- Международные ссуды (но кто даст стране со 100% соотношением долга к ВВП и высокими страновыми рисками?).

4. Производство снарядов, патронов.

Загрузка существующих гражданских машиностроительных мощностей.

5. Военная экономика.

- Мобилизация машиностроительных производств в единый центр для организации производства.

- Мобилизация продовольственных предприятий, агрокомпаний, элеваторов.

- Мобилизация автотранспорта грузового, гражданского.

- Общая мобилизация. Кто не в армии – работает на производстве, создавая военную технику или продовольствие.

- Продукты по талонам.

- Автосервисы – работают по ремонту военной техники.

- Частные больницы и медики работают по государственному заказу.

6. Поддержка экспорта.

Помощь всем экспортоориентированным компаниям для увеличения валютной выручки, что крайне необходимо для финансирования импорта военной техники.


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