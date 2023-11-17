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Якщо міжнародної допомоги не буде – який у нас має бути план "Б"?

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Якщо міжнародної допомоги не буде – який у нас має бути план "Б"?

співзасновник Українського інституту майбутнього
17.11.2023, 08:15

Час уже подбати про це питання

У разі зупинки/заморожування/перебоїв фінансової/військової допомоги партнерів, який у нас має бути план "Б"?

Нагадаю, що друга світова війна призвела США до того, що держборг зріс утричі, а частка держави в економіці сягала 70%.

Що маємо робити ми?

1. Стратегія і планування.

Централізоване планування виробництва, зберігання, логістики озброєння, продовольства тощо.

2. Фінансування витрат на армію, соціальне життя тощо.

- Внутрішні позики (військові облігації).

- Емісія.

3. Міжнародна закупівля військової техніки, запчастин, боєприпасів, компонентів для дронів.

- золото-валютні запаси

- Міжнародні позики (але хто дасть країні зі 100% співвідношенням боргу до ВВП і високими країновими ризиками?).

4. Виробництво снарядів, патронів.

Завантаження наявних цивільних машинобудівних потужностей.

5. Військова економіка.

- Мобілізація машинобудівних виробництв у єдиний центр для організації виробництва.

- Мобілізація продовольчих підприємств, агрокомпаній, елеваторів.

- Мобілізація автотранспорту вантажного, цивільного.

- Загальна мобілізація. Хто не в армії – працює на виробництві, створюючи військову техніку чи продовольство.

- Продукти за талонами.

- Автосервіси – працюють для ремонту військової техніки.

- Приватні лікарні й медики працюють на державне замовлення.

6. Підтримка експорту.

Допомога всім експортоорієнтованим компаніям задля збільшення валютних надходжень, що вкрай необхідно для фінансування імпорту військової техніки.



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