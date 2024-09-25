Если мы стремимся победить, то с нашими западными партнерами нужно иметь взрослый разговор

Дети хотят, чтобы действовали взрослые. Поэтому они требуют что-нибудь от них. Их действия и реакции направлены на то, чтобы заставить взрослых реализовать интерес ребенка.

Взрослые же думают: а что они должны сделать, чтобы иметь то, что им нужно. Их действия направлены на создание условий, которые обеспечат необходимые условия получения желаемого. Во взаимодействии с другими взрослыми они предлагают воплотить интересы этих остальных взрослых, ангажируя их тем самым в процесс реализации собственных интересов.

Политика, геополитика, международные отношения — это взрослые отношения. Не говоря уже о войне и достижениях победы в ней…

Если мы стремимся победить, то с нашими западными партнерами нужно иметь взрослый разговор.

Мы должны предлагать решение глобальных проблем безопасности с перспективы интересов партнеров, говорить о зоне нашей ответственности и долгосрочных гарантиях, опирающихся на долгую волю заинтересованных многочисленных групп интересов в Украине, если не в состоянии, на этом этапе, опираться на гражданское общество.

Для эффективной работы с США нам нужно найти ответ на вопрос "Что мы должны сделать, чтобы наша диаспора при принятии решения относительно того, за кого голосовать, руководствовалась фактором позиции относительно поддержки Украины?".

В таких условиях позиция американских элит по поддержке Украины была бы не внешним, а внутренним вопросом. Ибо от этой позиции зависели бы результаты выборов.

В итоге Республиканская и Демократическая партии, конкурируя за голоса американцев украинского происхождения, меняли свою политику относительно поддержки Украины.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net