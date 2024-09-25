Якщо ми воліємо перемогти, то з нашими західними партнерами потрібно мати дорослу розмову

Діти хочуть, щоб діяли дорослі. Тому вони вимагають щось від них. Їхні дії та реакції спрямовані на те, щоб змусити дорослих реалізувати інтерес дитини.

Дорослі ж думають: а що вони мають зробити, щоб мати те, що їм потрібно. Їх дії спрямовані на створення умов, що забезпечать необхідні умови для отримання бажаного. У взаємодії з іншими дорослими вони пропонують реалізувати інтереси цих інших дорослих, ангажуючи їх тим самим у процес реалізації власних інтересів.

Політика, геополітика, міжнародні відносини — це про дорослі відносини. Не кажучи вже про війну та досягнення перемоги у ній…

Якщо ми воліємо перемогти, то з нашими західними партнерами потрібно мати дорослу розмову.

Ми маємо пропонувати вирішення глобальних проблем безпеки з перспективи інтересів партнерів, говорити про зону нашої відповідальності та довгострокові гарантії, які опираються на довгу волю зацікавлених багаточисельних груп інтересів в Україні, якщо не взмозі, на цьому етапі, опиратись на громадянське суспільство.

Для ефективної роботи зі США нам потрібно знайти відповідь на питання "Що ми маємо зробити, щоб наша діаспора під час ухвалення рішення щодо того, за кого голосувати, керувалась фактором позиції відносно підтримки України?".

У таких умовах позиція американських еліт відносно підтримки України була б не зовнішнім, а внутрішнім питанням. Бо від цієї позиції залежали б результати виборів.

Відтак Республіканська та Демократична партії, конкуруючи за голоси американців українського походження, змінювали свою політику відносно підтримки України.

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