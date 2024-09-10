Если судить по тому, как устроена Россия, то это самая обычная континентальная империя, которая образовалась за счет завоевания других народов с их территорией проживания. И если сегодня все империи распались, то последние две все же сохранились на планете, это Россия и Китай. Россия – не просто империя, в отличие от Китая, это агрессивная империя. Китай сегодня – это империя, которая хоть и поработила народы, но она развивается за счет создания продукта потребления, развития науки, космоса, инновационных технологий.