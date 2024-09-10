Якщо судити з того, як влаштована Росія, то це звичайнісінька континентальна імперія, яка утворилася шляхом завоювання інших народів із їхньою територією проживання. І якщо сьогодні всі імперії розпалися, то останні дві все ж таки ще збереглися на планеті, це Росія і Китай. Росія – не просто імперія, на відміну від Китаю, це агресивна імперія. Китай сьогодні – це імперія, яка хоч і поневолила народи, але вона розвивається шляхом створення продукту споживання, розвитку науки, космосу, інноваційних технологій тощо.