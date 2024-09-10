Якщо судити з того, як влаштована Росія, то це звичайнісінька континентальна імперія, яка утворилася шляхом завоювання інших народів із їхньою територією проживання. І якщо сьогодні всі імперії розпалися, то останні дві все ж таки ще збереглися на планеті, це Росія і Китай. Росія – не просто імперія, на відміну від Китаю, це агресивна імперія. Китай сьогодні – це імперія, яка хоч і поневолила народи, але вона розвивається шляхом створення продукту споживання, розвитку науки, космосу, інноваційних технологій тощо.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
війна з росієюрозпад росіїБашкортостан