На поле боя нужно создавать "серые зоны", куда враг боялся бы заходить. Так, как это было для техники под Авдеевкой. Сейчас ВСУ снова протестовали такую зону на другом участке. И мы знаем, что в результате, когда 18 единиц техники с личным составом атаковали украинцев, 16 были выбиты. Украинцы очень внимательно действовали, своевременная разведка и своевременные удары. Вот так нужно действовать и, конечно, по-прежнему бить на расстоянии.

Следующая задача – уничтожение Черноморского флота и изоляция Крыма. Исключить передвижение логистики через Крым. Это может позволить сформулировать другой сценарий войны. Внезапно освободившийся Крым позволит нам зайти с тыла, когда на материковой части россияне еще будут стоять в обороне.

Крымский мост, конечно, хорошо бы обрезать. Мы уже много раз анализировали немецкие разговоры, многие ухватились за мысль, что если бы это был европейский самолет, то почему бы и нет. Думаю, если британцы Storm Shadow помогли приспособить к СУ-24, то, вероятно, можно приспособить и Taurus. В наше время невозможно не найти технического решения проблемы.

Единственное, что меня больше всего беспокоит – европейцы застряли в своих недооценках врага. Они, похоже, вычеркнули США как донора для Украины и примеряются, смогут ли помогать самостоятельно. Однако Украина до сих пор не получила ни одного высокотехнологичного вооружения от Запада. Никакого. Кроме противовоздушной и противоракетной обороны. Если даже брать Storm Shadow или SCALP, то это 20 лет, а ATACMS – 30 лет, но и этого пока не можем получить.

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