Это может сформулировать другой сценарий войны. Какая задача сейчас должна быть на фронте
На поле боя нужно создавать "серые зоны", куда враг боялся бы заходить. Так, как это было для техники под Авдеевкой. Сейчас ВСУ снова протестовали такую зону на другом участке. И мы знаем, что в результате, когда 18 единиц техники с личным составом атаковали украинцев, 16 были выбиты. Украинцы очень внимательно действовали, своевременная разведка и своевременные удары. Вот так нужно действовать и, конечно, по-прежнему бить на расстоянии.
Следующая задача – уничтожение Черноморского флота и изоляция Крыма. Исключить передвижение логистики через Крым. Это может позволить сформулировать другой сценарий войны. Внезапно освободившийся Крым позволит нам зайти с тыла, когда на материковой части россияне еще будут стоять в обороне.
Крымский мост, конечно, хорошо бы обрезать. Мы уже много раз анализировали немецкие разговоры, многие ухватились за мысль, что если бы это был европейский самолет, то почему бы и нет. Думаю, если британцы Storm Shadow помогли приспособить к СУ-24, то, вероятно, можно приспособить и Taurus. В наше время невозможно не найти технического решения проблемы.
Единственное, что меня больше всего беспокоит – европейцы застряли в своих недооценках врага. Они, похоже, вычеркнули США как донора для Украины и примеряются, смогут ли помогать самостоятельно. Однако Украина до сих пор не получила ни одного высокотехнологичного вооружения от Запада. Никакого. Кроме противовоздушной и противоракетной обороны. Если даже брать Storm Shadow или SCALP, то это 20 лет, а ATACMS – 30 лет, но и этого пока не можем получить.