На полі бою наразі потрібно створювати "сірі зони", куди ворог боявся б заходити. Так, як це було для техніки під Авдіївкою. Зараз ЗСУ знову протестували таку зону на іншій ділянці. І ми знаємо, що в результаті, коли 18 одиниць техніки з особовим складом атакували українців, 16 було вибито. Українці дуже пильно діяли, вчасна розвідка і вчасні удари. Ось так потрібно діяти і, звісно, як і раніше бити на відстані.

Наступне завдання – знищення Чорноморського флоту та ізоляція Криму. Унеможливити пересування логістики через Крим. Це може дозволити сформулювати інший сценарій війни. Раптово звільнений Крим дозволить нам зайти з тилу, коли на материковій частині росіяни ще стоятимуть в обороні.

Кримський міст, звісно, добре було б обрізати. Ми вже багато разів аналізували німецькі розмови, багато хто вхопився за думку, що якби це був європейський літак, то чому б і ні. Думаю, якщо британці Storm Shadow допомогли пристосувати до СУ-24, то, напевно, можна пристосувати і Taurus. У наші часи неможливо не знайти технічного розв'язання проблеми.

Єдине, що мене найбільше турбує - європейці застрягли у своїх недооцінках ворога. Вони, схоже, викреслили США як донора для України і приміряються, чи зможуть допомагати самостійно. Однак Україна досі не отримала жодного високотехнологічного озброєння від Заходу. Ніякого. Окрім протиповітряної і протиракетної оборони. Якщо навіть брати Storm Shadow або SCALP, то це 20 років, а ATACMS – 30 років, але й цього поки не можемо отримати.

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