Беспокойство НАТО по переизбранию Трампа заставило Европу подготовиться к борьбе с российской агрессией без поддержки США. Накануне 75-го июльского саммита НАТО в Вашингтоне это стало настолько тревожным, что одна из главных партий в Европейском парламенте, Европейская народная партия, призвала Европу создать собственный ядерный зонтик без США.

Хотя Россия вряд ли будет использовать ядерное оружие в этом конфликте в Украине, некоторые эксперты предупреждают, что предполагать, что нынешнее ядерное сдерживание НАТО достаточно, бессмысленно.

Путин дал понять, что Россия готова и желает применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Путин может считать, что ограниченное использование ядерного оружия не приведет к эскалации войны настолько, чтобы привлечь США, что сделает более вероятным то, что Россия может погрузиться в свой ядерный арсенал в своем последующем конфликте, чтобы получить огромное преимущество (или, возможно, на более позднем этапе в текущем).

И Великобритания, и Франция обладают ядерным потенциалом, и это обеспечивает независимое ядерное сдерживание. Однако сдерживание НАТО в основном опирается на ядерное оружие США, расположенное в Европе, из которого около 100 нестратегических боеголовок (уменьшение с 7500 в 1980-х годах) размещено в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Для сравнения, Россия имеет около 6000 единиц ядерного оружия, составляющего самый большой в мире арсенал, и может запускать это оружие с земли, моря и воздуха.

Российское ядерное оружие размещено на десятках военных баз в России, а некоторые тактические ядерные вооружения недавно перевезены в Беларусь. Наибольшее беспокойство может вызвать подтверждение Россией в 2018 году того, что у нее есть ядерные ракеты "Искандер" в Калининграде – российском анклаве между Польшей и Литвой.

Франция и Великобритания значительно отстают от России. Франция имеет около 290 ядерных боеголовок, которые могут быть развернуты в короткие сроки как с воздуха, так и с моря.

В 2021 году Великобритания решила увеличить количество ядерного оружия до 225, с целью достичь 260 боеголовок к 2025 году.

В отличие от Европы, США действительно имеют огромные запасы ядерного оружия, чуть меньше российских – 5244, и это включает атомные подлодки, бомбардировщики дальнего радиуса действия и межконтинентальные ракеты. Они также совершали полеты стратегических бомбардировщиков B-52 вблизи российской границы в Финском заливе, демонстрируя силу россиянам.

Польша, например, дала понять, что она готова и способна разместить ядерное оружие, в то время как страны Балтии увеличили свои военные расходы. Наряду с Калининградом страны Балтии имеют важную энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру, что делает регион особенно уязвимым.

Увеличение потенциала ядерного оружия может заставить Россию ощутить большую угрозу и большую вероятность риска. Связанная точка зрения состоит в том, что война в Украине доказала отсутствие эффективного ядерного сдерживания. Наличие тактического ядерного оружия (его в России есть 2000), которое меньше и более точно, увеличивает вероятность того, что оно будет использовано из-за того, что оно меньше.

Любой курс действий несет огромные риски и потенциальное опустошение. И важно подчеркнуть, что ядерное оружие, запущенное в Хиросиме в 1945 году, было "малым" ядерным оружием — и оно все еще имело силу убить 140 000 человек, которые и через поколение все еще страдали болезнями.

Современное ядерное оружие в 3000 раз мощнее. Поэтому очень важно разработать согласованную и эффективную ядерную стратегию, которая бы вообще предотвратила их использование.

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