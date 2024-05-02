Занепокоєння НАТО щодо переобрання Трампа змусило Європу підготуватися до боротьби з російською агресією без підтримки США. Напередодні липневого 75-го саміту НАТО у Вашингтоні це стало настільки тривожним, що одна з головних партій у Європейському парламенті, Європейська народна партія, закликала Європу створити власну ядерну парасольку без США.

Хоча Росія навряд чи використовуватиме ядерну зброю в цьому конфлікті в Україні, деякі експерти попереджають, що припускати, що нинішнє ядерне стримування НАТО є достатнім, безглуздо.

Путін дав зрозуміти, що Росія готова і бажає застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно. Путін може вважати, що обмежене використання ядерної зброї не призведе до ескалації війни настільки, щоб залучити США, що зробить більш імовірним те, що Росія може зануритися у свій ядерний арсенал у своєму наступному конфлікті, щоб отримати величезну перевагу (або, можливо, на більш пізньому етапі в поточному).

І Велика Британія, і Франція мають ядерний потенціал, і це забезпечує незалежне ядерне стримування. Проте стримування НАТО здебільшого спирається на ядерну зброю США, розміщену в Європі, з якої близько 100 нестратегічних боєголовок (зменшення з 7500 у 1980-х роках) розміщено в п’яти країнах НАТО – Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. Для порівняння, Росія має близько 6000 одиниць ядерної зброї, що становить найбільший у світі арсенал, і може запускати цю зброю із землі, моря й повітря.

Російська ядерна зброя розміщена на десятках військових баз у Росії, а деякі тактичні ядерні озброєння нещодавно перевезено до Білорусі. Найбільше занепокоєння може викликати підтвердження Росією у 2018 році того, що вона має ядерні ракети "Іскандер" у Калінінграді – російському анклаві між Польщею й Литвою.

Франція та Велика Британія значно відстають від Росії. Франція має близько 290 ядерних боєголовок, які можуть бути розгорнуті в короткий термін як з повітря, так і з моря.

У 2021 році Велика Британія вирішила збільшити кількість ядерної зброї до 225, з метою досягти 260 боєголовок до 2025 року.

На відміну від Європи, США справді мають величезні запаси ядерної зброї, трохи менші за російські – 5244, і це включає атомні підводні човни, бомбардувальники дальнього радіуса дії та міжконтинентальні ракети. Вони також здійснювали польоти стратегічних бомбардувальників B-52 поблизу російського кордону у Фінській затоці, демонструючи силу росіянам.

Польща, наприклад, дала зрозуміти, що вона готова і здатна розмістити ядерну зброю, тоді як країни Балтії збільшили власні військові витрати. Поруч із Калінінградом країни Балтії мають важливу енергетичну й телекомунікаційну інфраструктуру, що робить регіон особливо вразливим.

Збільшення потенціалу ядерної зброї може змусити Росію відчути більшу загрозу та більшу ймовірність ризику. Пов’язана думка полягає в тому, що війна в Україні довела відсутність ефективного ядерного стримування. Наявність тактичної ядерної зброї (її у Росії є 2000), яка є меншою та більш точною, збільшує ймовірність того, що вона буде використана через те, що вона менша.

Будь-який курс дій несе величезні ризики й потенційне спустошення. І важливо підкреслити, що ядерна зброя, запущена в Хіросімі в 1945 році, була "малою" ядерною зброєю — і вона все ще мала силу вбити 140 000 людей, які через покоління все ще страждали від хвороб.

Сучасна ядерна зброя в 3000 разів потужніша. Тому дуже важливо розробити узгоджену й ефективну ядерну стратегію, яка б взагалі запобігла її використанню.

Оригінал