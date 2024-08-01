Самолеты сами по себе могут стать фактором Х, если ты можешь открыть враждебное ПВО и покинуть его авиацию на земле. Ну, как американцы в Ираке. Но нам такую функцию не подвезли и не подвезут.

В то же время Россия, начинавшая войну с тотального превосходства в воздухе, не сумела преодолеть украинскую ПВО и за 30 месяцев войны не смогла совершить ни авиацию, ни ракеты решающим фактором войны.

Но каждый самолет, даже если он не ведет к капитуляции Путина за 15 минут, уменьшает возможности россиян – возможности наносить удары КАБами по военным и гражданским, позволяет более эффективно сбивать ракеты и ударные БПЛА врага, уменьшает давление на линию фронта, на энергетику, на критическую инфраструктуру. в общем.

Каждая партия F16 не сводит к нулю вероятность того, что россияне попадут в дежурную больницу или дом. Но значительно уменьшает вероятность этого. Война как явление это вообще игра вероятностей. Любое улучшение баланса в нашу пользу – это хорошо.

То есть, каждый самолет становится компонентом очень многофакторной войны, где работают люди, арта, бронетехника, БПЛА, наземная ПВО и т.д. Тем компонентом, который будет работать на дальнейшее истощение России и истощение ее военного потенциала. И так, когда страна гонит на фронт танки 50-х годов, рассказывать о ее "неисчерпаемых ресурсах" довольно забавно.

Хотим большего? Да, это естественно. Хотите побыстрее? Это тоже естественно. Но я, если честно, не вижу никаких подводных камней в истории с самолетами. Подготовка пилотов, инфраструктуры, развертывание совершенно необычных боевых машин такой сложности за 2 года – это, на самом деле, на уровне отдельного подвига.

Поэтому не ожидаем чудес. Но свой вклад самолеты внесут. Для того, чтобы Украина сохранилась как государство и мы снова жили в мирной стране.

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