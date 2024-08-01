Літаки самі по собі можуть стати фактором Х, якщо ти можеш розплющити ворожу ППО і залишити його авіацію на землі. Ну, як американці в Іраку. Але нам такої функції не підвезли і не підвезуть.

Водночас Росія, яка починала війну з тотальної переваги у повітрі, не зуміла подолати українську ППО і за 30 місяців війни не змогла зробити ані авіацію, ані ракети вирішальним фактором війни.

Але кожен літак, навіть якщо він не веде до капітуляції Путіна за 15 хвилин, зменшує можливості росіян – можливості завдавати ударів КАБами по військовим і цивільним, дає змогу ефективніше збивати ракети й ударні БпЛА ворога, зменшує тиск на лінію фронту, на енергетику, на критичну інфраструктуру загалом.

Кожна партія F-16 не зводить до нуля ймовірність того, що росіяни влучать у чергову лікарню чи будинок. Але значно зменшує ймовірність цього. Війна як явище – це взагалі гра ймовірностей. Будь-яке покращення балансу на нашу користь – це добре.

Тобто кожен літак стає компонентом дуже багатофакторної війни, де працюють люди, арта, бронетехніка, БпЛА, наземна ППО тощо. Тим компонентом, який буде працювати на подальше виснаження Росії й вичерпання її військового потенціалу. І так, коли країна жене на фронт танки 50-х років, розповідати про її "невичерпні ресурси" доволі кумедно.

Хочемо більшого? Так, це природно. Хочете швидше? Це теж природно. Але я, якщо чесно, не бачу ніяких "підводних каменів" в історії з літаками. Підготовка пілотів, інфраструктури, розгортання геть незвичних бойових машин такої складності за два роки – це насправді на рівні окремого подвигу.

Тому не очікуємо див. Але свій внесок літаки зроблять. У те, щоб Україна збереглася як держава і ми знову жили у мирній країні.

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