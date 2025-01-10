Самым значимым фактором, который может положительно повлиять на экономику, является минимизация "серых" схем

В ситуации, когда Украину пытается захватить достаточно сильный враг, большинство влияний на экономику Украины, социальную, миграционную политику и т.д. осуществляют внешние факторы. Все поступления от налогов и сборов Украина тратит на оборону, и все остальные расходы Украины финансируются за счет внешнего финансирования.

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