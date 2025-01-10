Найвагомішим фактором, який може позитивно вплинути на економіку, є мінімізація "сірих" схем

У ситуації коли Україну намагається захопити досить сильний ворог, більшість впливів на економіку України, соціальну, міграційну політику тощо здійснюють зовнішні фактори. Всі надходження від податків та зборів Україна витрачає на оборону, тож усі інші видатки України фінансуються коштом зовнішнього фінансування.

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