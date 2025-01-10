Если говорить о вооружении, то в следующем году определяющими будут всевозможные ракетные системы. Конечно, с продолжением дроноцентричности, становлением Сил беспилотных систем как отдельного рода войск.

Как раз ракетного компонента нам пока не хватает. Дроны на тактическом уровне это замечательно, но на оперативном и стратегическом мощностей дронов не хватает. Развитие крылатых ракет и баллистических ракет должно стать прорывом. Если Украина сможет создать сотни и сотни таких ракет, это будет влиять на баланс сил в пользу Украины. Россия не сможет нарастить резко объемы, примерно 120 ракет в месяц они производят и не могут пойти дальше, потому что у них функциональные ограничения. А у нас их нет.