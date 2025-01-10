Якщо говорити про озброєння, то цього року визначальними будуть різноманітні ракетні системи. Звісно, з продовженням дроноцентричності, становленням Сил безпілотних систем як окремого роду військ.

Якраз ракетного компонента нам наразі не вистачає. Дрони на тактичному рівні це чудово, але на оперативному і стратегічному потужностей дронів не вистачає. Розвиток крилатих ракет і балістичних ракет має стати проривом. Якщо Україна зможе створити сотні й сотні таких ракет – це впливатиме на баланс сил на користь України. Росія не зможе наростити різко обсяги, приблизно 120 ракет на місяць вони виробляють наразі і не можуть піти далі, бо в них функційні обмеження. А в нас їх немає.