Пока Москва все это использует как оружие против нас – структуру Церкви, язык, календарь, культуру, историю – разница есть

Можно ли в Украине оставаться православным христианином, не принадлежа к автокефальной Поместной Церкви?

Можно, хотя и сложно не стать при этом вместо православного – москвославным.

Можно ли совершать богослужение на славянском языке?

Конечно, можно. Это наш старый церковный язык.

Можно ли соблюдать старый календарь?

Конечно, потому что и новый, и старый календарь – церковные и православные, за обоими есть церковная традиция.

То есть если брать теоретически, обобщенно и с точки зрения идеальных обстоятельств – все это можно.

В то же время, как свидетельствует апостол Павел, "все мне позволено, но не все полезно" (1 Кор 6:12).

Единство административной структуры Церкви в Украине с московским центром – соблазняет людей. И ненавидящих Мск и тех, кто ее любит. Первых – через зло, которое сеет она, вторых – соблазняет ставить ее указания выше истины.

Употребление славянского языка, да еще с русским произношением – соблазняет. Особенно когда это сопровождается принципиальным отказом от языка украинского.

Употребление старого календаря соблазняет, потому что он гораздо больше соединяет с МП-культурой и Мск, чем с нашими прадедами, Афоном или еще чем-то подобным.

Структура, язык, календарь теоретически могут быть совершенно разными. Но именно сейчас и именно в Украине все это – маркеры.

Поэтому я не воспринимаю попытки хорошо и правильно, с примерами прадедов, Афона и всего прочего доказывать, что "какаяразница".

За пределами Украины и украинского контекста – возможно. Но у нас разница есть.

И пока Мск все это использует как оружие против нас – структуру Церкви, язык, календарь, культуру, историю – так и будет.

Бесспорно, что в разных конкретных обстоятельствах есть мотивы, которые могут преобладать для определенного общества. И этот выбор уважают – и язык богослужения, и календарь, и особенности администрирования могут быть адаптированы к конкретным потребностям, насколько это не вредит церковному порядку.

Но я не воспринимаю стремление к теоретическим построениям сферического православия в вакууме применять к военным реалиям настоящего.

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