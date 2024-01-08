Где предел для "какаяразница" в вопросе религии
Можно ли в Украине оставаться православным христианином, не принадлежа к автокефальной Поместной Церкви?
Можно, хотя и сложно не стать при этом вместо православного – москвославным.
Можно ли совершать богослужение на славянском языке?
Конечно, можно. Это наш старый церковный язык.
Можно ли соблюдать старый календарь?
Конечно, потому что и новый, и старый календарь – церковные и православные, за обоими есть церковная традиция.
То есть если брать теоретически, обобщенно и с точки зрения идеальных обстоятельств – все это можно.
В то же время, как свидетельствует апостол Павел, "все мне позволено, но не все полезно" (1 Кор 6:12).
Единство административной структуры Церкви в Украине с московским центром – соблазняет людей. И ненавидящих Мск и тех, кто ее любит. Первых – через зло, которое сеет она, вторых – соблазняет ставить ее указания выше истины.
Употребление славянского языка, да еще с русским произношением – соблазняет. Особенно когда это сопровождается принципиальным отказом от языка украинского.
Употребление старого календаря соблазняет, потому что он гораздо больше соединяет с МП-культурой и Мск, чем с нашими прадедами, Афоном или еще чем-то подобным.
Структура, язык, календарь теоретически могут быть совершенно разными. Но именно сейчас и именно в Украине все это – маркеры.
Поэтому я не воспринимаю попытки хорошо и правильно, с примерами прадедов, Афона и всего прочего доказывать, что "какаяразница".
За пределами Украины и украинского контекста – возможно. Но у нас разница есть.
И пока Мск все это использует как оружие против нас – структуру Церкви, язык, календарь, культуру, историю – так и будет.
Бесспорно, что в разных конкретных обстоятельствах есть мотивы, которые могут преобладать для определенного общества. И этот выбор уважают – и язык богослужения, и календарь, и особенности администрирования могут быть адаптированы к конкретным потребностям, насколько это не вредит церковному порядку.
Но я не воспринимаю стремление к теоретическим построениям сферического православия в вакууме применять к военным реалиям настоящего.