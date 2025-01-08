Какими могут быть геймченджеры, двигатели изменений, которые изменят правила игры и статус-кво в 2025 году?

Мир стоит на пороге перелома нефтяного рынка

Слабый спрос на нефть из-за замедления экономики Китая и технологический прогресс в транспортной отрасли заставляют ОПЕК снова и снова откладывать снятие ограничений на добычу.

Однако дальнейшее наращивание добычи странами, не входящими в картель (Бразилия, Гайана, Аргентина, Канада и крупнейший добытчик мира – США), может спровоцировать Саудовскую Аравию и другие страны картеля начать "гонки вниз". Нарастить объемы нефтедобычи, чтобы из-за низких цен подорвать инвестиционные программы конкурентов, а также заработать деньги на амбициозные программы диверсификации собственных ресурсных экономик.