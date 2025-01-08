Геймченджери-2025: що рухатиме світовою економікою цього року?
Якими можуть бути геймченджери, рушії змін, що змінять правила гри та статус-кво у 2025 році?
Світ стоїть на порозі переламу нафтового ринку
Слабкий попит на нафту через уповільнення економіки Китаю і технологічний прогрес у транспортній галузі змушують ОПЕК знову і знову відкладати зняття обмежень на видобуток.
Однак подальше нарощування видобутку країнами, що не входять до картелю (Бразилія, Гаяна, Аргентина, Канада та найбільший видобувник світу – США), може спровокувати Саудівську Аравію та інші країни картелю таки розпочати "перегони донизу". Наростити обсяги нафтовидобутку, щоб через низькі ціни підірвати інвестиційні програми конкурентів, а також заробити гроші на амбітні програми диверсифікації власних ресурсних економік.
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