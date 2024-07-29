В современной войне можно выиграть организацией и эффективным менеджментом, а именно эффективным применением имеющихся ресурсов

Противник может иметь большие ресурсы, но если вы более эффективно применяете свои, даже меньшие, то Вы победите.

Сейчас у нас продолжается мобилизация. Главным показателем в армии для Вашего назначения является военная учетная специальность (ВУС). Если человек не служил в армии, то после прохождения ТЦК, ВЛК и учебного центра человеку автоматически присваивается базовая 100-я ВУС – стрелок.

При этом никто не учитывает гражданский опыт человека.

Но это ложная практика, оставшаяся нам от Совка.

Ведь кто-то 30 лет работал логистом в крупнейших компаниях Европы, другой был программистом, инженером на заводе оборонпрома, юристом, сосудистым хирургом, реаниматологом, работал всю жизнь на тяжелой технике, был переводчиком в иностранных компаниях, сварщиком, взрывотехником на промышленных предприятиях, аналитиком.

В результате какой-то кардиохирург вместо медика становится солдатом во взводе, инженер вместо ремонта ребот уходит в пехоту, логист без ВУС становится минометчиком и т.д.

Мы должны в ТЦК ввести практику анализа гражданского военнообязанного опыта, который будет учитываться для рекомендации прохождения последним после БЗВП (базовой военной подготовки), специальной подготовки в учебных центрах с последующим присвоением соответствующей ВУС. Тогда делопроизводители будут делопроизводителями, медики медиками, логисты логистами, а пехота получит более качественное обеспечение.

Мы должны изменить принципы эффективности применения главного нашего ресурса, ограниченного ресурса, который ни один Запад нам не поставит – людей.

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