У сучасній війні можна виграти організацією та ефективним менеджментом, а саме ефективним застосуванням наявних ресурсів

Противник може мати більші ресурси, але якщо ви ефективніше застосовуєте свої, навіть менші, то Ви переможете.

Зараз у нас триває мобілізація. Головним показником в армії для Вашого призначення на посаду є військова облікова спеціальність (ВОС). Якщо людина не служила в армії, то після проходження ТЦК, ВЛК та навчального центру людині автоматом присвоюється базова 100-та ВОС – стрілець.

При цьому ніхто не враховує цивільний досвід людини.

Але це хибна практика, що залишилась нам з Совєтів.

Адже хтось 30 років працював логістом в найбільших компаніях Європи, інший був програмістом, інженером на заводі оборонпрому, юристом, судинним хірургом, реаніматологом, працював все життя на важкій техніці, був перекладачем в іноземних компаніях, зварювальником, вибухотехніком на промислових підприємствах, аналітиком тощо.

В результаті якийсь кардіохірург замість медика стає солдатом у взводі, інженер замість ремонту ребів іде в піхоту, логіст без ВОС стає мінометником тощо.

Ми маємо в ТЦК ввести практику аналізу цивільного досвіду військовозобов'язаного, який враховуватиметься для рекомендації проходження останнім після БзВП (базового військової підготовки), спеціальної підготовки в навчальних центрах з подальшим присвоєнням відповідної ВОС. Тоді діловоди будуть діловодами, медики медиками, логісти логістами, а піхота отримає якісніше забезпечення.

Ми маємо змінити принципи ефективності застосування головного нашого ресурсу, обмеженого ресурсу, який жоден Захід нам не поставить – людей.

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