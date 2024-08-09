Выживание или развитие: какой сценарий выбирает Украина?

Наша постоянная сконцентрированность – не только сейчас, а все 33 года Независимости – на выживании, мешает нам стать сильными и субъектными. Мы концентрируемся на текущих проблемах, на тех рисках, которые уже реализовались — а не готовимся к новым вызовам, поэтому постоянно опаздываем.