Головний сценарій подальшого розвитку України
Андрій Длігач
голова Advanter Group, засновник і голова Kyiv Foresight Foundation, глобальний амбасадор Singularity University
Виживання чи розвиток: який сценарій обирає Україна?
Наша постійна сконцентрованість — не тільки зараз, а всі 33 роки Незалежності — на виживанні заважає нам стати сильними і суб'єктними. Ми концентруємося на поточних проблемах, на тих ризиках, що вже реалізувалися — а не готуємося до нових викликів, через що постійно запізнюємося.
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