Виживання чи розвиток: який сценарій обирає Україна?

Наша постійна сконцентрованість — не тільки зараз, а всі 33 роки Незалежності — на виживанні заважає нам стати сильними і суб'єктними. Ми концентруємося на поточних проблемах, на тих ризиках, що вже реалізувалися — а не готуємося до нових викликів, через що постійно запізнюємося.