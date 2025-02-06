Единственная надежда на то, что подавляющее большинство людей не могут и не хотят мириться с существующим положением

Вчера принятием целого ряда законов "Грузинская мечта" окончательно оформила свой авторитаризм, причем уже далеко не мягкий. Можно, конечно, сказать, что они вынуждены это делать, чтобы устранить протесты. Ну, конечно, вынуждены, о чем речь, если бы их воля, они бы с удовольствием продолжили как ласковый теленок двух маток сосать. Но после февраля 2022 это стало невозможно, для Грузии по крайней мере. Не сразу, степ бай степ, но неотвратимо.

Ну а дальше "Грузинская мечта" вошла в узкий коридор, в котором движение по сохранению власти возможно только путем закручивания гаек. Семь или даже десять миллиардов Бидзины Иванишвили сумма довольно смешная, на них можно купить разве что-нибудь внутри страны, и то далеко не все. Вести с такими деньгами большую игру даже на региональном уровне невозможно. Сейчас ГМ уже не пытается хоть как-то достучаться до Запада, чтобы приобрести статус Сомосы-старшего. Обмануть можно только тех, кто хочет быть обманутым. Приобрести, кстати, тоже.

Задача внешней политики ГМ свелась к успокоению соседей, отсюда и география визитов – мол, не переживайте, все будет, как раньше. Соседи делают вид, что верят, ну, а что им еще остается делать. Хотя все отлично понимают, не будет. Для Москвы Грузия уже стала геополитическим бонусом, который грех не использовать в такой ситуации. Со всеми последствиями для соседей. Впрочем, для того же Баку и Еревана ситуация может оказаться мощным триггером для договоренностей срочного открытия транспортных коридоров в обход Грузии. Так, тяжело и дорого, но придется.

Сейчас главный вопрос нашей повестки – насколько серые могут стать черными, кстати, если не смогут до конца, черные тоже найдутся. С этим у нас нет проблем. Единственная надежда на то, что большинство людей не может и не хочет мириться с существующим положением. Эта надежда и есть светлое пятно на фоне нашей чернеющей действительности.

Оригінал

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