Вчера принятием целого ряда законов "Грузинская мечта" окончательно оформила свой авторитаризм, причем уже далеко не мягкий. Можно, конечно, сказать, что они вынуждены это делать, чтобы устранить протесты. Ну, конечно, вынуждены, о чем речь, если бы их воля, они бы с удовольствием продолжили как ласковый теленок двух маток сосать. Но после февраля 2022 это стало невозможно, для Грузии по крайней мере. Не сразу, степ бай степ, но неотвратимо.

Ну а дальше "Грузинская мечта" вошла в узкий коридор, в котором движение по сохранению власти возможно только путем закручивания гаек. Семь или даже десять миллиардов Бидзины Иванишвили сумма довольно смешная, на них можно купить разве что-нибудь внутри страны, и то далеко не все. Вести с такими деньгами большую игру даже на региональном уровне невозможно. Сейчас ГМ уже не пытается хоть как-то достучаться до Запада, чтобы приобрести статус Сомосы-старшего. Обмануть можно только тех, кто хочет быть обманутым. Приобрести, кстати, тоже.

Задача внешней политики ГМ свелась к успокоению соседей, отсюда и география визитов – мол, не переживайте, все будет, как раньше. Соседи делают вид, что верят, ну, а что им еще остается делать. Хотя все отлично понимают, не будет. Для Москвы Грузия уже стала геополитическим бонусом, который грех не использовать в такой ситуации. Со всеми последствиями для соседей. Впрочем, для того же Баку и Еревана ситуация может оказаться мощным триггером для договоренностей срочного открытия транспортных коридоров в обход Грузии. Так, тяжело и дорого, но придется.

Сейчас главный вопрос нашей повестки – насколько серые могут стать черными, кстати, если не смогут до конца, черные тоже найдутся. С этим у нас нет проблем. Единственная надежда на то, что большинство людей не может и не хочет мириться с существующим положением. Эта надежда и есть светлое пятно на фоне нашей чернеющей действительности.

Оригінал

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