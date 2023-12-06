Очень удивлен, что снова очередную операцию СБУ первым комментирует и выдает за свою работу. Главное управление разведки Минобороны

Откуда у начальника ГУР МО Кирилла Буданова появилась привычка уделять половину рабочего времени во время войны приписыванию чужих заслуг? Почему, например, времени не хватило грамотно спланировать операции на Змеином и Энергодаре, а на пиар всегда время находится?

Судя по тому, что Буданов стал одной из самых медийных фигур, и что его уже в качестве публичного политика замеряют социологические компании, господина Гогилашвили, лоббирующего Буданова в Офисе президента, интересует продвижение Кирилла на высокие должности – министра обороны, начальника Генштаба или руководителя списка правящей партии президента на предстоящих выборах.

И ради своего пиара и кресла для себя, для Гогилашвили и его друзей, и ради чемоданов "на оперативные расходы", когда-то известный своей честностью офицер Буданов почему-то позволяет пиарщикам выставлять себя на посмешище перед теми, кто воюет без пиара и социологических рейтингов и отчитывается не количеством интервью, а количеством результативных боевых операций.

Прекращайте уже отчитываться за чужие успехи, работайте сами, потому что вы ради своего рейтинга дезинформируете общество и создаете конфликты в среде спецслужб и тем самым подрываете доверие среди коллег.

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