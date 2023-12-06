Дуже здивований, що знову чергову операцію СБУ першим коментує та видає за свою роботу Головне управління розвідки Міноборони

Звідки у начальника ГУР МО Кирила Буданова з’явилась звичка приділяти половину робочого часу під час війни приписуванню чужих заслуг? Чому, наприклад, часу не вистачило грамотно спланувати операції на Змііному та в Енергодарі, а на піар завжди час знаходиться?

Судячи з того, що Буданов став однією з наймедійніших фігур і що його вже як публічного політика заміряють соціологічні компанії, пана Гогілашвілі, який лобіює Буданова в Офісі президента, цікавить просування Кирила на високі посади – міністра оборони, начальника Генштабу, або очільника списку керівної партії президента на майбутніх виборах.

І заради свого піару та крісла для себе, для Гогілашвілі та його друзів, і заради валіз "на оперативні витрати", колись відомий своєю чесністю офіцер Буданов чомусь дозволяє піарникам виставляти себе на посміховисько перед усіма тими, хто воює без піару та соціологічних рейтингів і звітує не кількістю інтерв’ю, а кількістю результативних бойових операцій.

Припиняйте вже звітувати за чужі успіхи, працюйте самі, бо ви заради свого рейтингу дезінформуєте суспільство та створюєте конфлікти у середовищі спецслужб і тим самим підриваєте довіру серед колег.

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