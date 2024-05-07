Судячи з усього, Захід змирився з тим, що Путін в Росії надовго. І коли ми говоримо про розуміння нашої перемоги Заходом, ми не можемо ігнорувати цей факт

Захід озвучив (дуже обережно), що його червона лінія – вихід російських військ за межі Донецької області далі вглиб Дніпропетровщини і Запоріжжя.

Китай, із великої долею імовірності, буде грати в мирні переговори не раніше кінця 2024-го, а реально, лише в першій половині 2025 року. Що важливо: Китай чекає пропозицій від України (когось із Заходу) щодо його подальшої ролі не лише у бізнес-проєктах щодо відбудови України, але і його ролі в Чорноморському регіоні загалом.

Путін розуміє, що для нього найскладнішим буде той момент, коли спільні позиції вироблять Захід і Китай. І всі його ігри, зокрема щодо Північного шляху, французької Африки, загравань з Індією – це спроба максимально відтягнути цей момент. Наша ж проблема полягає в тому, що ми взагалі на це не звертаємо увагу.

У внутрішній політиці головна задача Кремля – остаточний розкол 25% тих росіян, які займають антипутінську позицію. Зараз іде перший етап – спроба маргіналізувати єдиного фінансово самодостатнього опозиціонера – Ходорковського. Далі будуть залучені різні політтехнологічні процеси для того, щоб 10-12% нинішніх опозиціонерів перейшли у тих, хто сумнівається (їм дадуть контрольованого лідера). Якщо ситуація буде рухатися за цим сценарієм, це буде, зрештою, проблемою і для нас. Попри роздробленість опозиції, вона все ж є дамокловим мечем для режиму і може стати основою для певних заворушень у разі ослаблення режиму. І для нас не менш важливо, що це ліберальна опозиція, а не опозиція ультрапатріотів.

Путін розуміє, що в нього в запасі є пара років, поки всі внутрішні політичні процеси задушені, а економічне погіршення життя населення не вплине на публічне ставлення до режиму. І єдине, що може вплинути на внутрішню ситуацію, – це розширення тих самих 25% опозиції (за умови правильної інформкампанії це реалістично, але потрібно приділяти явно більшу увагу інформвійні на території ворога) і зміна міжнародної конфігурації сил щодо примушування Путіна до миру.

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