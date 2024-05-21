В 2031 году предполагается создание, регистрация и функционирование не менее 30 индустриальных парков

Так что же такое индустриальный парк?

В широком смысле индустриальные парки являются проверенным временем и международным опытом механизмом индустриализации экономики, модернизации промышленности через внедрение подходов ресурсоэффективности и модели "циркулярной экономики", привлечения инвестиций, повышения уровня занятости населения, обеспечения сбалансированного регионального и местного развития.

Согласно украинскому законодательству, индустриальный (промышленный) парк является специальной территорией, разработанной и оборудованной необходимой инфраструктурой для привлечения предприятий и компаний в сфере промышленного производства, а также научно-исследовательской деятельности, в сфере информации и телекоммуникаций.

Правила конкретно взятого индустриального парка устанавливаются не только действующим законодательством Украины, но и соглашениями между участниками парка, с одной стороны, и органами управления парком, с другой.

Такой подход, по замыслу законотворцев, должен предложить потенциальному инвестору земельные участки, помещения, пригодные к эксплуатации, ресурсоэффективную инженерно-транспортную инфраструктуру, доступ к квалифицированным работникам, образовательным учреждениям и сопутствующим услугам, что позволяет сосредоточиться на производстве товаров, соответствующих национальным и международным стандартам качества, пользующимся спросом на соответствующих рынках.

Индустриальные парки в других странах мира

Примеры успешного развития индустриальных парков в разных странах мира иллюстрируют их важность для экономического роста и привлечения инвестиций. К примеру, в Китае первые индустриальные парки были созданы еще в 1980-х годах, а в настоящее время их количество составляет 375. Эти парки обеспечивают аккумуляцию около 25% всех прямых иностранных инвестиций в стране. Дополнительно они являются источником примерно 15% товарного экспорта Китая и обеспечивают более 4 миллионов рабочих мест.

Другой пример – Южная Корея, где функционирует более 1200 индустриальных парков. Они играют ключевую роль в обеспечении 80% государственного экспорта, 70% промышленного производства и 50% занятости в индустрии страны.

В США существует около 380 индустриальных парков. Там индустриальный парк – это земельный участок, предназначенный преимущественно для размещения складов и промышленных зданий. Одним из самых больших преимуществ размещения в индустриальном парке в США являются более низкие налоги на недвижимость для участников парка, а также возможность получить сниженный налог с продаж и сниженные налоги на запасы (в зависимости от штата).

Второе преимущество расположения в индустриальном парке США состоит в том, что город или округ часто предоставляют бизнесу кредиты на рабочую силу или гранты с целью стимулирования вести бизнес именно в пределах индустриальных парков.

Какие преимущества для участников индустриального парка в Украине?

Сейчас в Украине введено государственное стимулирование развития индустриальных парков путем:

компенсации процентных ставок по кредитам для реализации проектов в пределах индустриальных парков и создания самих парков;

предоставления безвозвратных средств на обустройство парка и побочных инфраструктурных объектов, таких как дороги, коммуникационные линии, системы энергоснабжения и т.п., необходимые для их функционирования;

компенсации затрат на подключение к инженерно-транспортным сетям и т.п.

Также, по состоянию на сегодня, резиденты индустриальных парков:

на 10 лет освобождаются от налога на прибыль по ряду видов деятельности;

могут получать льготы по местным налогам;

освобождаются от импортного НДС и пошлины на оборудование, которое предназначено для деятельности в пределах индустриального парка;

получают льготные ставки налогов на землю и недвижимость и другие стимулы.

Как будут развиваться индустриальные парки в Украине

Одобрена Кабинетом министров Украины стратегия развития индустриальных парков на 2023-2030 годы, направленная на повышение эффективности индустриальных парков и внедрение современных подходов к их функционированию.

Первоочередной задачей этой стратегии является усовершенствование правовой среды через упрощение регуляторных процедур и создание благоприятных условий для экоиндустриального развития. Внедрение разнообразных стимулов как финансовых, так и нефинансовых.

По замыслу чиновников, реализация стратегии должна привести к тому, что в 2031 году предполагается создание, регистрация и функционирование не менее 30 индустриальных парков, каждый из которых должен иметь не менее двух участников, в том числе не менее пяти индустриальных парков в угольных регионах. Планируется также, что в пяти индустриальных парках, которые отвечают модели экоиндустриального парка, будет привлечено более 10 участников. Планируется создание не менее одного научного парка и реализация проектов научных парков.

В дополнение чиновники прогнозируют до 2031 года образование органа, ответственного за создание и функционирование индустриальных парков на территории Украины, и государственного учреждения для осуществления поддержки инициаторов создания, управляющих компаний и участников индустриальных парков.

В сегодняшних реалиях и с учетом будущего послевоенного восстановления Украины индустриальные парки будут играть важную роль в привлечении инвестиций в Украину.

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