У 2031 році передбачається створення, реєстрація та функціонування не менше ніж 30 індустріальних парків

То що ж таке індустріальний парк?

У широкому розумінні індустріальні парки є перевіреним часом та міжнародним досвідом механізмом індустріалізації економіки, модернізації промисловості через впровадження підходів ресурсоефективності та моделі "циркулярної економіки", залучення інвестицій, підвищення рівня зайнятості населення, забезпечення збалансованого регіонального та місцевого розвитку.

Згідно з українським законодавством, індустріальний (промисловий) парк є спеціальною територією, яка розроблена та обладнана необхідною інфраструктурою для залучення підприємств та компаній у сфері промислового виробництва, а також науково-дослідної діяльності, у сфері інформації й телекомунікацій тощо.

Правила в конкретно взятому індустріальному парку встановлюються не лише чинним законодавством України, але й угодами між учасниками парку, з одного боку, та органами управління парком, з іншого.

Такий підхід, за задумом законотворців, мав би запропонувати потенційному інвестору земельні ділянки, приміщення, придатні до експлуатації, ресурсоефективну інженерно-транспортну інфраструктуру, доступ до кваліфікованих працівників, освітніх установ та супутніх послуг, що дає змогу зосередитися на виробництві товарів, які відповідають національним та міжнародним стандартам якості, мають попит на відповідних ринках.

Індустріальні парки в інших країнах світу

Приклади успішного розвитку індустріальних парків в різних країнах світу ілюструють їхню важливість для економічного зростання та залучення інвестицій. До прикладу, у Китаї перші індустріальні парки були створені ще в 1980-х роках, а наразі їх кількість сягає 375. Ці парки забезпечують акумуляцію близько 25% всіх прямих іноземних інвестицій у країні. Додатково вони є джерелом приблизно 15% товарного експорту Китаю та забезпечують понад 4 мільйони робочих місць.

Інший приклад – Південна Корея, де функціонує навіть більше – 1200 індустріальних парків. Вони відіграють ключову роль у забезпеченні 80% національного експорту, 70% промислового виробництва і 50% зайнятості в промисловості країни.

В США існує приблизно 380 індустріальних парків. Там індустріальний парк – це земельна ділянка, призначена переважно для розміщення складів та промислових будівель. Однією з найбільших переваг розміщення в індустріальному парку в США є нижчі податки на нерухомість для учасників парку, а також можливість отримати знижений податок з продажу та знижені податки на запаси (залежно від штату).

Друга перевага розташування в індустріальному парку США полягає в тому, що місто або округ часто надають бізнесу кредити на робочу силу або гранти з метою стимулювання вести бізнес саме в межах індустріальних парків.

Які переваги для учасників індустріального парку в Україні?

Зараз в Україні запроваджене державне стимулювання розвитку індустріальних парків шляхом:

компенсації відсоткових ставок за кредитами для реалізації проєктів в межах індустріальних парків та створення самих парків;

надання безповоротних коштів на облаштування парку та побічних інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, комунікаційні лінії, системи енергопостачання тощо, необхідні для їх функціонування;

компенсації витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж тощо.

Також, станом на сьогодні, резиденти індустріальних парків:

на 10 років звільняються від податку на прибуток за рядом видів діяльності;

можуть отримувати пільги за місцевими податками;

звільняються від імпортного ПДВ та мита на обладнання, яке призначене для діяльності в межах індустріального парку;

отримують пільгові ставки податків на землю та нерухомість й інші стимули.

Як розвиватимуться індустріальні парки в Україні

Схвалена Кабінетом міністрів України стратегія розвитку індустріальних парків на 2023 – 2030 роки, спрямована на підвищення ефективності індустріальних парків та впровадження сучасних підходів до їх функціонування.

Першочерговим завданням цієї стратегії є удосконалення правового середовища, через спрощення регуляторних процедур та створення сприятливих умов для екоіндустріального розвитку. Впровадження різноманітних стимулів, як фінансових, так і нефінансових.

За задумом урядовців, реалізація стратегії має привести до того, що у 2031 році передбачається створення, реєстрація та функціонування не менше ніж 30 індустріальних парків, кожен з яких повинен мати не менше ніж двох учасників, в тому числі не менш як п'ять індустріальних парків у вугільних регіонах. Планується, також, що у п'яти індустріальних парках, що відповідають моделі екоіндустріального парку, буде залучено більше ніж 10 учасників. Планується створення й не менш як одного наукового парку та реалізація проєктів наукових парків.

На додачу урядовці прогнозують до 2031 року утворення органу, відповідального за створення і функціонування індустріальних парків на території України, та державної установи для здійснення підтримки ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків.

У сьогоднішніх реаліях та з урахуванням майбутнього, повоєнного відновлення України, індустріальні парки відіграватимуть важливу роль у залученні інвестицій в Україну.

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