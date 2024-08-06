С начала широкомасштабного вторжения высокотехнологичное оружие позволяет Украине противостоять врагу, который имеет преимущество в человеческой силе и военной технике. Такое оружие – результат исследований и разработок, являющихся объектами права интеллектуальной собственности (ОПИС). Поэтому вопрос построения эффективной системы их защиты – это вопрос нашей обороноспособности, нашей возможности победить в этой войне.

Учитывая почти полное отсутствие законодательного регулирования интеллектуальной собственности в сфере обороны с момента восстановления независимости Украины, проблемы государственного управления интеллектуальной собственностью в сфере национальной безопасности и обороны не решались.

До сих пор не определен правовой статус объектов права интеллектуальной собственности, созданных за счет государственного бюджета или относящихся к сфере национальной безопасности и обороны. Отсутствует государственный орган, имеющий право осуществлять права владельца ОПИС. Возникает вопрос о выплате вознаграждения за использование объектов права интеллектуальной собственности, создаваемых при выполнении государственного заказа, в частности в оборонном секторе.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что сейчас отсутствует какой-либо учет объектов ОПИС в оборонной сфере, а оформление патентов на объекты, созданные за государственные средства, часто происходит на физических лиц, должностных лиц государственных предприятий, на работников компаний-разработчиков и тому подобное.

Следовательно, речь идет о потенциальной утечке технологий, которые создаются по государственному оборонному заказу, или оформлении ОПИС, которые должны принадлежать государственным структурам, на третьих лиц вопреки требованиям законодательства. Это может быть и необоснованная выплата роялти, влияющая на конечную цену стоимости продукта, и в целом получение контроля частными лицами над процессом поставок вооружения.

Такие риски – это не абстракция. Есть конкретный пример. В 2016 году одним из государственных предприятий оборонной сферы был разработан комплекс модернизации образца оборудования для бронетехники. Однако защита прав интеллектуальной собственности была проигнорирована (т.е. предприятие как юридическое лицо не приняло никаких мер по регистрации приведенной технологии). После чего в 2018 году частное лицо получило патент на полезную модель по этому образцу. На основании этого патента был подан иск в суд с требованием запретить министерству выдавать приказы о допуске к эксплуатации и приказы о принятии образца военной техники на вооружение.

Также на сегодняшний день вообще отсутствуют законодательные акты по урегулированию вопросов введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности, созданных в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере разработки технологий военного, специального и двойного назначения в рамках оборонных закупок.

До сих пор нет инструментов для взаимодействия между Минобороны и военнослужащими, которые создают объекты интеллектуальной собственности в рамках самостоятельной научной и творческой деятельности. Это приводит к утрате инновационного потенциала.

Как исправить эту ситуацию?

Уже работаем над структурными изменениями, которые сделают инновационную и патентную работу контролируемой. Чтобы ОПИС, созданные за бюджетные средства, работали на государство, на нашу обороноспособность и потенциал международного военно-технического сотрудничества. Детали об этих изменениях сможем сообщить в скором времени.

Сосредоточимся на нормативно-правовой работе. Должны закрыть пробелы и урегулировать взаимоотношения между изобретателем, заказчиком, исполнителем и авторами ОПИС, которые созданы в том числе за государственные средства при выполнении оборонного заказа.

Важный момент – кадровый потенциал. Планируем разработать программу подготовки специалистов по интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях Минобороны.

Структурные изменения помогут нам наладить сотрудничество с изобретателями, в первую очередь военнослужащими. Они должны стать авангардом разработок и модернизаций, ведь для этого используют свой уникальный опыт. Ноу-хау, рождающиеся на поле боя, будут пользоваться высоким спросом на мировом рынке вооружений. Дебюрократизируем рассмотрение разработок и введем прогнозируемый и справедливый механизм вознаграждения.

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