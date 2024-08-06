Така зброя – результат розробок, які є об’єктами права інтелектуальної власності. Побудова ефективної системи їхнього захисту – це питання нашої обороноздатності

Від початку широкомасштабного вторгнення високотехнологічна зброя дає змогу Україні протистояти ворогу, який має перевагу в людській силі та військовій техніці. Така зброя – результат досліджень та розробок, які є об’єктами права інтелектуальної власності (ОПІВ). Тому питання побудови ефективної системи їхнього захисту – це питання нашої обороноздатності, нашої спроможності перемогти у цій війні.

З огляду на майже повну відсутність законодавчого регулювання інтелектуальної власності у сфері оборони з моменту відновлення Україною незалежності проблеми державного управління інтелектуальною власністю у сфері національної безпеки й оборони не розв'язувалися.

Досі не визначено правовий статус об’єктів права інтелектуальної власності, які створені коштом державного бюджету або належать до сфери національної безпеки й оборони. Відсутній державний орган, який має право здійснювати права власника ОПІВ. Постає питання виплати винагороди за використання об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються під час виконання державного замовлення, зокрема в оборонному секторі.

Наявна ситуація призвела до того, що нині відсутній будь-який облік об’єктів ОПІВ в оборонній сфері, а оформлення патентів на об’єкти, створені за державні кошти, часто відбувається на фізичних осіб, посадових осіб державних підприємств, на працівників компаній-розробників тощо.

Відтак йдеться про потенційний витік технологій, які створюються за державним оборонним замовленням, або оформлення ОПІВ, які б мали належати державним структурам, на третіх осіб всупереч вимогам законодавства. Це може бути і необґрунтована виплата роялті, що впливає на кінцеву ціну вартості продукту, і в цілому отримання контролю приватними особами за процесом постачання озброєння.

Такі ризики – це не абстракція. Маємо конкретний приклад. У 2016 році одним із державних підприємств оборонної сфери було розроблено комплект модернізації зразка обладнання для бронетехніки. Однак захист прав інтелектуальної власності було проігноровано (тобто підприємство як юридична особа не вжило ніяких заходів щодо реєстрації наведеної технології). Після чого у 2018 році приватна особа отримала патент на корисну модель на цей зразок. На підставі цього патенту було подано позов до суду з вимогою заборонити міністерству видавати накази про допуск до експлуатації та накази про прийняття зразка військової техніки на озброєння.

Також на сьогодні взагалі відсутні законодавчі акти щодо врегулювання питань введення в цивільний оборот результатів інтелектуальної діяльності, створених у результаті виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері розробки технологій військового, спеціального та подвійного призначення у рамках оборонних закупівель.

Досі не існує інструментів для взаємодії між Міноборони та військовослужбовцями, що створюють об’єкти інтелектуальної власності у рамках самостійної наукової та творчої діяльності. Це призводить до втрати інноваційного потенціалу.

Як можна виправити цю ситуацію?

Вже працюємо над структурними змінами, які зроблять інноваційну та патентну роботу контрольованою. Щоб ОПІВ, створені за бюджетні кошти, працювали на державу, на нашу обороноздатність та потенціал міжнародного військово-технічного співробітництва. Деталі щодо цих змін зможемо повідомити незабаром.

Зосередимось на нормативно-правовій роботі. Маємо закрити прогалини та врегулювати взаємовідносини між винахідником, замовником, виконавцем та авторами ОПІВ, що створені, зокрема, за державні кошти під час виконання оборонного замовлення.

Важливий момент – кадровий потенціал. Плануємо розробити програму для підготовки фахівців з інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах Міноборони.

Структурні зміни також допоможуть нам налагодити співпрацю з винахідниками, передусім військовослужбовцями. Саме вони мають стати авангардом розробок та модернізацій, адже для цього використовують свій унікальний досвід. Ноу-хау, які народжуються на полі бою, матимуть високий попит на світовому ринку озброєнь. Дебюрократизуємо розгляд розробок та запровадимо передбачуваний та справедливий механізм винагороди.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net