В довоенное время главной мотивацией украинцев купить недвижимость за границей было желание жить в теплой стране у моря, иметь там летнюю резиденцию; выгодно вложить средства в дорожающий объект и обеспечить себе стабильный пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду. Война добавила в этот набор мотивов еще и желание людей осесть в безопасной, стабильной стране и стремление диверсифицировать инвестиции в недвижимость.

Турция

Одной из первых стран, где украинцы начали покупать жилье, была Турция. Благодаря формату all inclusive, она стала популярным местом летнего отдыха. Со временем те, кто ездил туда по два-три раза в сезон (особенно с детьми), начали вкладываться в собственное жилье. Одним из главных преимуществ турецкого рынка недвижимости была и есть простота оформления сделок. Процесс покупки жилья на первичном рынке в Турции занимает всего 2-3 дня.

Десять лет назад в популярном курортном городе Алания можно было приобрести жилье с ремонтом и мебелью в новостройке в 300 м от моря за 40-60 тысяч евро. В 2018-2019 годах аналогичная недвижимость стоила уже около 100 тысяч евро. А в пике на рынке в 2023-м, – 120-150 тыс. евро. Средняя доходность от сдачи курортного жилья в аренду в Турции составляет 7-9% годовых.

Сейчас можно купить достойное новое жилье с ремонтом и инфраструктурой (бассейны, кафе на территории комплекса и т.п.) на берегу моря стоимостью от 70 тысяч евро – цена, по которой, например, в Испании невозможно найти что-нибудь стоящее даже на вторичном рынке.

Однако экономические трудности и политическая нестабильность в стране отражаются на спросе и ценах. К тому же турецкие власти ограничили выдачу вида на постоянное проживание иностранцам по факту права собственности на недвижимость.

Испания