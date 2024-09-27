У довоєнні часи головною мотивацією українців купити нерухомість за кордоном було бажання жити в теплій країні біля моря, мати там літню резиденцію; вигідно вкласти кошти в об’єкт, який дорожчає, та забезпечити собі стабільний пасивний дохід від здавання нерухомості в оренду. Війна додала до цього набору мотивів ще й бажання людей осісти в безпечній, стабільній країні та прагнення диверсифікувати інвестиції в нерухомість.

Туреччина

Однією із перших країн, де українці почали купувати житло, була Туреччина. Завдяки формату all inclusive, вона стала популярним місцем літнього відпочинку. З часом ті, хто їздив туди двічі-тричі на сезон (особливо з дітьми), почали вкладатися у власне житло. Однією з головних переваг турецького ринку нерухомості була і є простота оформлення угод. Процес купівлі житла на первинному ринку в Туреччині займає всього 2-3 дні.

Десять років тому у популярному курортному місті Аланія можна було придбати житло з ремонтом та меблями у новобудові в 300 м від моря за 40-60 тисяч євро. у 2018-2019 роках аналогічна нерухомість коштувала вже близько 100 тисяч євро. А в пікові на ринку в 2023-му, коштувала 120-150 тис. євро. Середня дохідність від здавання курортного житла в оренду в Туреччині становить 7-9% річних.

Нині можна купити достойне нове житло з ремонтом та інфраструктурою (басейни, кафе на території комплексу тощо) на березі моря вартістю від 70 тисяч євро – ціна, за якою, наприклад, в Іспанії неможливо знайти щось путнє навіть на вторинному ринку.

Однак економічні труднощі та політична нестабільність в країні відображаються на попиті й цінах. До того ж турецька влада обмежила видачу посвідок на постійне проживання іноземцям за фактом права власності на нерухомість.

Іспанія