Сейчас мы достигли точки развития искусственного интеллекта, когда он, несомненно, изменит способ нашей работы и жизни

Apple обнародовала детали своего нового iPhone 16 вместе с несколькими новыми продуктами, такими как Apple Watch Series 10 и Air Pods 4. Презентация iPhone 16 может стать поворотным моментом в истории бренда смартфонов Apple.

Apple, Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi и многие другие игроки на рынке смартфонов ранее сосредотачивались на совершенствовании уже предлагаемых функций. Это означает более быстрые процессоры, более длительный срок службы батареи с более быстрым временем зарядки, улучшенную технологию камеры, большую емкость памяти, лучшие Wi-Fi и Bluetooth, технологию мгновенных платежей и более крепкие титановые корпуса с практически не разрушающимися экранами.

Однако сейчас существует поспешное внедрение искусственного интеллекта в телефоны и другие устройства. Это не та сфера, о которой раньше обращали внимание потребители, но недавно Apple начала значительно отставать от своих функций Apple Intelligence . Google и Samsung также использовали многие функции искусственного интеллекта при запуске своих смартфонов в этом году. Сейчас мы достигли точки развития искусственного интеллекта, когда он, несомненно, изменит способ нашей работы и жизни.

Новый iPhone 16 с технологией Apple Intelligence предложит ряд инструментов на основе искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с пользователем . Это включает в себя считывание, переписку и резюмирование текста, расширенную способность обнаруживать объекты на изображениях и видео, например лицо и описания. Он также будет включать возможность создания изображения, описывая то, что вы хотите создать, в текстовой или голосовой подсказке, функции редактирования изображений и возможность создавать персональные эмодзы.

Одна интригующая функция с поддержкой ИИ называется Visual Intelligence. Это позволяет искать содержимое на любом месте, которое вы видите на своем телефоне, с помощью новой кнопки управления камерой на боковой панели iPhone 16. Одним из примеров, приведенных во время презентации Apple, была возможность сделать фотографию ресторана и мгновенно открыть часы работы , меню и рейтинги без необходимости вручную вводить эту информацию в поисковую систему.

Пользователи также могли сфотографировать плакат к происшедшему на улице. iPhone 16 автоматически добавит его в свой календарь вместе с другими деталями, такими как время и местонахождение.

Будут также важны усовершенствования на основе ИИ технологии цифрового помощника Apple, Siri. Помощник будет лучше понимать сложные запросы и отвечать на них, проще выполнять действия в приложениях, лучше понимать содержимое из приложений и предоставлять более релевантную информацию.

Кроме того, ожидается, что Siri будет лучше понимать поведение пользователей и сможет вносить предложения, предлагать разумные ответы как варианты в сообщениях, а также записывать и транскрибировать телефонные звонки.

Эти новые функции станут увлекательным дополнением к функциям искусственного интеллекта, которые уже есть в других смартфонах.

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