Зараз ми досягли точки в розвитку штучного інтелекту, коли він, безсумнівно, змінить спосіб нашої роботи та життя

Apple оприлюднила деталі свого нового iPhone 16 разом із кількома іншими новими продуктами, такими як Apple Watch Series 10 і Air Pods 4. Презентація iPhone 16 може стати поворотним моментом в історії бренду смартфонів Apple.

Apple, Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi та багато інших гравців на ринку смартфонів раніше зосереджувалися на вдосконаленні функцій, які вони вже пропонують. Це означає швидші процесори, довший термін служби батареї зі швидшим часом заряджання, покращену технологію камери, більшу ємність пам’яті, кращі Wi-Fi та Bluetooth, технологію миттєвих платежів і міцніші титанові корпуси з екранами, які практично не руйнуються.

Однак зараз існує поспішне впровадження штучного інтелекту в телефони та інші пристрої. Це не та сфера, про яку раніше звертали увагу споживачі, але нещодавно Apple почала значно відставати від своїх функцій Apple Intelligence. Google і Samsung також використали багато функцій штучного інтелекту під час запуску своїх смартфонів цього року. Зараз ми досягли точки в розвитку штучного інтелекту, коли він, безсумнівно, змінить спосіб нашої роботи та життя.

Новий iPhone 16 із технологією Apple Intelligence запропонує ряд інструментів на основі штучного інтелекту для покращення взаємодії з користувачем. Це включатиме вичитування, переписування та резюмування тексту, розширену здатність виявляти об’єкти на зображеннях і відео, наприклад обличчя та описи. Він також включатиме можливість створювати зображення, описуючи те, що ви хочете створити, у текстовій або голосовій підказці, функції редагування зображень і можливість створювати персоналізовані емодзі.

Одна інтригуюча функція з підтримкою ШІ називається Visual Intelligence. Це дозволяє вам шукати вміст на будь-якому місці, яке ви бачите на своєму телефоні, за допомогою нової кнопки керування камерою на бічній панелі iPhone 16. Одним із прикладів, наведених під час презентації Apple, була можливість зробити фотографію ресторану і миттєво відкрити години роботи, меню та рейтинги без необхідності вручну вводити цю інформацію в пошукову систему.

Користувачі також могли сфотографувати плакат до події, яку вони побачили на вулиці. iPhone 16 автоматично додасть його до свого календаря разом з іншими деталями, такими як час і місцезнаходження.

Будуть також важливі вдосконалення на основі ШІ технології цифрового помічника Apple, Siri. Помічник краще розумітиме складні запити та відповідатиме на них, простіше виконуватиме дії в додатках, краще розумітиме вміст із додатків і надаватиме релевантнішу інформацію.

Крім того, очікується, що Siri краще розумітиме поведінку користувачів і зможе вносити пропозиції, пропонувати розумні відповіді як варіанти в повідомленнях, а також записувати та транскрибувати телефонні дзвінки.

Ці нові функції стануть захоплюючим доповненням до функцій штучного інтелекту, які вже є в інших смартфонах.

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