Согласно опросу Kantar Ukraine, 78.7% украинцев знают, что такое искусственный интеллект, а 29.1% – его используют (январь 2024).

А как насчет государства? Чему нельзя научить искусственный интеллект всем законам и заменить им половину бюрократов, работающих с запросами граждан и бизнеса? Мы в Минэкономики активно работаем над внедрением ИИ в государственные услуги для бизнеса. Инвестиции в ИИ — это инвестиции в будущее государственных услуг, но они нуждаются в взвешенном подходе.

1. Защита данных

Чтобы ИИ могла помогать с анализом заявок бизнеса на разрешения или лицензии, он должен иметь доступ к персональным данным, историям их заявок, соответствия определенным законодательным нормам и т.п. Это означает, что система должна обрабатывать большой объем конфиденциальной информации. В частном секторе ИИ часто работает на облачных платформах международных компаний, таких как Microsoft Azure, или на моделях, подобных ChatGPT. Но государственные службы не могут рисковать безопасностью, размещая данные украинцев за границей – это нарушает требования законодательства.

В Украине государственные данные должны храниться на локальных серверах. Для этого есть два варианта: использовать систему (учебную модель, LLM), размещенную на украинских серверах, или же разработать государственную, принадлежащую государству. Однако создание и поддержка собственной LLM – это не только большие средства, но и постоянные затраты на обновление и техническое обслуживание. На старте разработка такой системы может стоить сотни тысяч долларов, а ежемесячная поддержка и обучение модели для повышения точности решений также требуют дополнительных ресурсов.

Реально ли это? Да. Это значительная, но важная инвестиция, которая требует не только средств, но и времени. Сейчас в Минэкономики мы тестируем подходы к хранению данных в закрытых облачных секторах. Это сертифицированные решения, которые не передают данные третьим сторонам. Идет оценка этого инструмента.