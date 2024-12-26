Згідно опитування Kantar Ukraine 78.7% українців знають, що таке штучний інтелект, а 29.1% – його використовують (січень 2024).

А як щодо держави? Чому не можна навчити штучний інтелект усім законам і замінити ним половину бюрократів, які працюють з запитами громадян і бізнесу? Ми в Мінекономіки активно працюємо над впровадженням ШІ в державні послуги для бізнесу. Інвестиції у ШІ — це інвестиції у майбутнє державних послуг, але вони потребують зваженого підходу.

1. Захист даних

Щоб ШІ міг допомагати з аналізом заявок бізнесу на дозволи чи ліцензії, він повинен мати доступ до персональних даних, історій їхніх заявок, відповідності певним законодавчим нормам тощо. Це означає, що система має опрацьовувати великий обсяг конфіденційної інформації. У приватному секторі ШІ часто працює на хмарних платформах міжнародних компаній, таких як Microsoft Azure, або на моделях, подібних до ChatGPT. Але державні служби не можуть ризикувати безпекою, розміщуючи дані українців за кордоном – це порушує вимоги законодавства.

В Україні державні дані мають зберігатися на локальних серверах. Для цього є два варіанти: використовувати систему (навчальну модель, LLM), розміщену на українських серверах, або ж розробити державну, яка б належала державі. Однак створення й підтримка власної LLM – це не лише великі кошти, а й постійні витрати на оновлення і технічне обслуговування. На старті розробка такої системи може коштувати сотні тисяч доларів, а щомісячна підтримка й навчання моделі для підвищення точності рішень також вимагають додаткових ресурсів.

Чи це реально? Так. Це значна, але важлива інвестиція, яка потребує не лише коштів, а і часу. Зараз у Мінекономіки ми тестуємо підходи до зберігання даних на закритих хмарних секторах. Це сертифіковані рішення, які не передають дані третім сторонам. Триває оцінка цього інструменту.