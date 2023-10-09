Из-за войны в Израиле рынок золота и криптоактивов ждут большие изменения

Любая крупная военная операция или террористическая мера нуждаются в финансировании. Финансирование терроризма, как правило, происходит за счет неофициальных (теневых) фондов. Торговля оружием, фонды по найму террористов и другие логистические процессы в больших масштабах должны оставлять следы в банках и финансовой системе.

Здесь может быть справедливо замечание, что сложность процессов финансирования обусловлена тем, что мы имеем дело с государством-террористом. Весь федеральный бюджет России – это по сути смета войны. Действительно, так и есть, но ровно с тем еще и был феномен вагнеровцев, были выплаты коллаборантам, было (и, видимо, до сих пор есть) финансирование работы группы Сивковича, группы Медведчука, нелегалов российской СВР и т.д.

Так же и Палестина, неожиданно накопила 5000 ракет, которые должны что-то стоить, где-то изготавливаться, тайно храниться. То есть организация любых нелегальных процессов нуждается в нелегальных фондах.

Итак, лучший путь предупреждения терактов длительного действия – исключение или прекращение их финансирования. Передвижение золота, наличной валюты, расчеты в криптоактивах, расчеты в экзотических валютах – все это должно интересовать финразведки не только США и ЕС, но и Израиля, Польши, Украины и даже КНР.

Впрочем, учитывая начало террористических войн, финансовые разведчики проспали эти события. Особенно они проворонили мониторинг по расчетам через криптовалюты. Ну какой может быть финмониторинг, когда одна из обанкротившихся криптобирж была зарегистрирована на Антигуа и Барбуда, имела штаб-квартиру на Багамских островах, и, как впоследствии оказалось, бухгалтерия компании велась в маленькой тетради и даже на салфетках.

Пентагон только в 2022 году развернул исследовательские программы по расчетам криптоактивами, но, видимо, уже было поздно.

Думаю, что войны в Украине и Израиле имеют очень похожие террористические черты, и после изучения финансирования этих войн рынок золота (в сегменте его физического перемещения), ряд оффшорных юрисдикций и рынок криптоактивов ожидают важные изменения.

Россиян и боевиков ИГ и ХАМАС вряд ли можно довести до состояния расчетов за террористические услуги ведрами с сырой нефтью, но значительно усложнить их террористической бухгалтерии жизни вполне возможно.

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