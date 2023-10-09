Через війну в Ізраїлі на ринок золота та криптоактивів чекають великі зміни

Будь-яка велика військова операція чи терористичний захід потребують фінансування. Фінансування тероризму, як правило, відбувається коштом неофіційних (тіньових) фондів. Торгівля зброєю, фонди для найняття терористів та інші логістичні процеси у великих масштабах повинні залишати сліди в банках і фінансовій системі.

Тут може бути справедливе зауваження, що складність процесів фінансування обумовлена тим, що ми маємо справу з державою-терористом. Весь федеральний бюджет РФ – це по суті кошторис війни. Дійсно, так і є, але рівно з тим ще і був феномен вагнерівців, були виплати колаборантам, було (і мабуть, досі є) фінансування роботи групи Сівковича, групи Медведчука, нелегалів російської СЗР тощо.

Так само і Палестина, зненацька накопичила 5000 ракет, які мали щось коштувати, десь виготовлятися, таємно зберігатись. Тобто організація будь-яких нелегальних процесів потребує нелегальних фондів.

Тож найкращий шлях запобігання терактам тривалої дії – унеможливлення або припинення їх фінансування. Пересування золота, готівкової валюти, розрахунки в криптоактивах, розрахунки в екзотичних валютах – усе це має цікавити фінрозвідки не тільки США та ЄС, але й Ізраїлю, Польщі, України й навіть КНР.

Утім, з огляду на початок терористичних війн, фінансові розвідники проспали ці події. Особливо вони проґавили моніторинг за розрахунками через криптовалюти. Ну який може бути фінмоніторинг, коли одна зі збанкрутілих криптобірж була зареєстрована на Антигуа і Барбуда, мала штаб-квартиру на Багамських островах, і, як згодом виявилось, бухгалтерія компанії велася в маленькому зошиті й навіть на серветках.

Пентагон тільки у 2022 році розгорнув дослідницькі програми з розрахунків криптоактивами, але, мабуть, вже було запізно.

Думаю, війни в Україні й Ізраїлі мають дуже схожі терористичні риси, та після вивчення фінансування цих війн ринок золота (в сегменті його фізичного переміщення), низку офшорних юрисдикцій і ринок криптоактивів очікують важливі зміни.

Росіян і бойовиків ІД та ХАМАС навряд чи можна довести до стану розрахунків за терористичні послуги відрами з сирою нафтою, але значно ускладнити їх терористичній бухгалтерії життя – цілком можливо.

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