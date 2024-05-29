Палестину как независимое государство признали уже 146 стран. Они проголосовали за принятие Палестины в ООН, где она сейчас имеет статус наблюдателя

Сообщается, что США изучают возможность признания Палестины в рамках " большого соглашения" , предусматривающего прекращение войны в Газе и признание Саудовской Аравией государства Израиль. Однако официальные лица Саудовской Аравии четко дали понять , что признание Израиля может произойти только после окончания войны в Газе и "признание независимого палестинского государства на границах 1967 года с Восточным Иерусалимом как его столицей".

За последний год официальные лица Великобритании, США и других государств-членов выразили определенную поддержку созданию палестинского государства. Разрушение Газа подтолкнуло это вперед, продемонстрировав необходимость прорыва и движения в крепкий мир.

Известные западные государства, включая США, Великобританию, Францию и Германию, до сих пор воздерживались от признания Палестины на том основании, что это "взорвет" замирающий мирный процесс в Осло. Соглашения в Осло сформулировали видение мирного сосуществования между двумя государствами – так называемое "решение о двух государствах ", – однако отсутствие международно признанного суверенного государства Палестина подрывает весь этот подход.

В то же время израильские официальные лица – особенно Биньямин Нетаньяху – осуждали эти шаги. Послы Израиля в Норвегии, Испании и Ирландии были немедленно отозваны.

Признав палестинское государство, министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин заявил, что это государство будет базироваться на своих границах в 1967 году, то есть Палестинское государство включает в себя Газу, Западный берег и Иерусалим, который является столицей как израильского, так и палестинского государств. Практические аспекты этого, однако, гораздо сложнее, что вытекает из наличия незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан и более широких вопросов безопасности.

Соглашение Осло II установило административное разделение Западного берега перед соглашением об окончательном статусе. Зона А, занимающая 18% территории находится под контролем Палестинской администрации под контролем палестинской полиции. Зона B, занимающая 22% территории, находится под управлением Палестинской власти, а контроль безопасности совместно с Израилем. Территория C, на сегодняшний день самая большая (60%), находится под единоличным управлением Израиля, и в ней проживает около 300 000 палестинцев и 400 000 израильских поселенцев. Это создает дополнительные трудности для достижения соглашения об окончательном статусе.

Как Соглашение Осло II разделило оккупированные палестинские территории. ResearchGate

Рост влияния религиозных прав в Израиле еще больше усложняет ситуацию. Религиозные правые обрели популярность в Кнессете [парламенте], тогда как связанные с ними поселенцы продолжают захватывать земли в зоне С и жестоко издеваться над коренными палестинцами на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Достижение соглашения об окончательном статусе требует решения этих проблем, а также экзистенциального вопроса претензий на Иерусалим.

Продолжение осуществления надзора за безопасностью на Западном берегу реки Иордан было центральным в позиции и взаимодействии Израиля с районами B и C. Создание палестинского государства, по определению, устранит надзор со стороны Израиля за безопасностью. Это объясняется тем, что новое палестинское государство обязательно будет суверенным и, по определению, потребует от других соблюдения принципа невмешательства в его дела. Это потенциально создает серьезную проблему в расчетах безопасности Израиля. Члены Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно входят на Западный берег и в Газу, чтобы "косить газон" – стратегический процесс целенаправленных убийств.

Новое палестинское государство не будет иметь недостатка в союзниках в арабском мире и за его пределами. Суверенные государства по определению свободны устанавливать независимую внешнюю политику и вступать в союз с кем угодно.

Мы знаем, что ХАМАС получил поддержку со стороны Ирана , который сам активно демонстрирует свою враждебность к Израилю, но характер этой поддержки отличается от взаимодействия Тегерана с Хезболлой в Ливане , Народными мобилизационными отрядами в Ираке или повстанцами-хуситами в Йемене . После недавней серии нападений между Израилем и Ираном любой альянс между палестинской державой и Ираном будет рассматриваться как серьезный вызов безопасности израильскими политиками.

Ставки высокие, но со всех сторон ситуация выглядит все более безвыходной. С сокрушительно высоким количеством погибших и уничтожением жизни в Газе, а также с продолжающейся оккупацией Восточного Иерусалима и Западного берега. А соглашение об окончательном статусе становится все менее вероятным. Что-то должно измениться.

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