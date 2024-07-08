Какие положительные изменения очевидны?

1. В 2020 году по приглашению МИД Франции я также был в Париже, встречался с французскими дипломатами и экспертами. Цель визита – показать группе украинских журналистов, что Франция делает все возможное для предупреждения войны с РФ, и разъяснения были, что Россия имеет очень большое влияние в Европе, и что, кроме мирных соглашений, никакой перспективы с РФ не будет, война невозможна. В 2024-м политический климат совершенно другой. Россия считается однозначно противником Европы и Франции во всех государственных учреждениях. Вопрос усиления поддержки Украины отмечается всеми экспертными кругами.

2. Президент Франции заявил, что допускает направление французских войск в Украину, что принципиально важно, учитывая ядерный статус Франции, для консолидации проукраинских сил в ЕС.

3. Президент и правительство пытаются сделать более популярными в обществе вопросы поддержки Украины, чтобы обеспечить увеличение финансирования в бюджете.

4. Франция поддерживает усиление интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Какие негативные проблемы?

1. Франция имеет очень ограниченные ресурсы для силовой защиты своей внешней политики. Масштабы военной помощи Украине, обнародованные Министерством армии за два года войны, просто скудны. К примеру, французы смогли отправить в Украину только одну современную зенитно-ракетную систему SAMP-T, а артиллерийских снарядов 155 мм смогли отправить... всего 30 тысяч.

2. Франция на данный момент не имеет политического консенсуса для масштабной финансовой поддержки, которая могла бы заменить ограниченные поставки вооружения Украине. Общий объем поставок военного оборудования – до 2 миллиардов евро. Ничтожные цифры для столь мощного государства.

3. Россия проводит системные информационные операции и финансирует некоторые французские партии и общественные организации через свою агентуру для дестабилизации страны, и это серьезно беспокоит французские власти.

Готовится ли Франция к войне с Россией?

1. Франция готовится к столкновению с РФ на политическом и информационном уровнях. Главная задача – создать единый антироссийский фронт внутри Евросоюза, чтобы совместно усиливать систему обороны и принимать совместные решения по реагированию на угрозу.

2. На военном уровне подготовка к войне скорее имитируется, к сожалению. Во французской армии достаточно квалифицированный состав, но реальной подготовки к войне она не проводит, дронами армия не обеспечивается, к современной наземной войне дронов и РЭБ французы не готовы, тактика под новые условия боя не адаптирована.

Отношение к Украине?

Авторитет украинцев у французских военных и в экспертной среде очень высок. Несколько контактировавших со мной должностных лиц, которые работают на украинском направлении и имеют серьезное влияние, сейчас изучают и некоторые уже даже начали общаться на украинском языке.

Изучают ли французы украинский опыт войны?

Системного изучения нет, анализ и выводы французское руководство не проводит. Но значительное количество военных, в первую очередь младших офицеров, сержантов, солдат внимательно наблюдает за войной.

Что нужно делать в отношениях с Францией?

Украине необходимо усиливать отношения с каждой страной Евросоюза, условия для усиления связей очень благоприятны, поскольку, когда ты говоришь, что ты из Украины, каждый ответственный руководитель слушает внимательно.

Франция построена на многих институтах, здесь нет единого центра влияния, который может определять генеральный курс, поэтому влияние и взаимодействие здесь также нужно строить по многим направлениям. Для меня очевидно, что влиятельные лоббисты отношений с Украиной – это оборонные предприятия, и они существенно могут влиять на политические решения.

На мой взгляд, Украина также могла бы усилить информационное присутствие в Европе, демонстрацию своих успешных операций в войне, новых технологий, которые мы развиваем в военной сфере, демонстрировать лучшие украинские воинские части, привлекающие иностранцев и французов, в частности, в свои ряды. Было бы хорошо создать французское подразделение в Силах обороны, чтобы развивать рекрутинг среди французов, среди которых можно найти немало добровольцев.

В целом хочу поблагодарить Министерство армии Франции за поддержку Украины, надеюсь, что эти первые шаги станут основой гораздо более тесного и системного сотрудничества между нашими странами, и поддержка Франции позволит Украине со временем войти в состав ЕС и НАТО.

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